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В Липецке пройдет акция памяти казненной революционерами семьи последнего императора России

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#Николай II #
В Липецке пройдет акция памяти казненной революционерами семьи последнего императора России

100 лет назад в Екатеринбурге была казнена семья последнего российского императора Николая Романова.

В память об убитых без суда и следствия семейства Романовых, липецкие монархисты 15 марта на улице Большие Ключи, у источника «Святых Царственных Мучеников» пройдет молитвенное стояние.

«Братья и сестры! Соотечественники! В этом году исполняется 100 лет со дня ритуального убийства Царской Семьи. Почти 100 лет не прекращается война в России с русским народом и мы, допустившие великий грех клятвопреступления, и невозбранение цареубийства так и не совершили до сих пор всеобщее покаяние перед династией Романовых, 300 лет сберегавших Российскую государственность. Но лучшая часть русского народа сплачивается вокруг Св. Царственных Мучеников , на месте убиения Царской Семьи – в г. Екатеринбурге В прошлом году мы стали участниками 60 тысячного крестным хода - до монастыря СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕННИКОВ . это говорит о том, что русский народ пробуждается и идет к Православной вере. До сих пор имена палачей носят названия улиц русских городов, станций метро. Пора уже, сбросить таблички с именами цареубийц и палачей русского народа. Пора обратиться в Православную веру и покаяться...», сообщает на своей страничке руководитель липецкой общины «Святых Царственных Мучеников» Николай Берников, и призывает липчан принять участие в молитвенном стоянии, начнется которое в 13.00.

 

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#Николай II #

Комментарии (8)

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Здаболам.. Ржу не могу..

2 минуты назад
Крест, А ты докажи что расстреляли.
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Крест

8 минут назад
стервятники повылазили с отравленными языками, даже убиенные мученики им покоя не дают
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Шевкун

8 минут назад
Расстрел царской семьи - фальсификация.Расстрел царской семьи Романовых – миф созданный паразитами Паразиты пытаются нас убедить, что Романовы заботились о судьбе русского народа за что и понесли мученическую смерть и теперь мы должны за это каяться и с благоговением принять новых монархов.
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Доктор

40 минут назад
Какую чушь несут... средневековье.
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Сейчас плакать будем!

41 минуту назад
Царскую семью никто не расстреливал,Все члены семьи Николая Романова (Николая II), включая его самого, жили в разных городах Союза,
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Алкан с ЛТЗ

46 минут назад
Сейчас плакать будем!
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Алкаш

53 минуты назад
Какого императора?!! Он отрёкся от власти и был простым гражданином, как и его семья. А простых граждан в то время казнили много и часто. Если уж проводить такие акции, то про всех казнённых в то время.
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ттт

56 минут назад
а каяться за Николая кровавого надо понимать нужно перед ними - монархистами.
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