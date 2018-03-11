В Липецке пройдет акция памяти казненной революционерами семьи последнего императора России

100 лет назад в Екатеринбурге была казнена семья последнего российского императора Николая Романова.

В память об убитых без суда и следствия семейства Романовых, липецкие монархисты 15 марта на улице Большие Ключи, у источника «Святых Царственных Мучеников» пройдет молитвенное стояние.

«Братья и сестры! Соотечественники! В этом году исполняется 100 лет со дня ритуального убийства Царской Семьи. Почти 100 лет не прекращается война в России с русским народом и мы, допустившие великий грех клятвопреступления, и невозбранение цареубийства так и не совершили до сих пор всеобщее покаяние перед династией Романовых, 300 лет сберегавших Российскую государственность. Но лучшая часть русского народа сплачивается вокруг Св. Царственных Мучеников , на месте убиения Царской Семьи – в г. Екатеринбурге В прошлом году мы стали участниками 60 тысячного крестным хода - до монастыря СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕННИКОВ . это говорит о том, что русский народ пробуждается и идет к Православной вере. До сих пор имена палачей носят названия улиц русских городов, станций метро. Пора уже, сбросить таблички с именами цареубийц и палачей русского народа. Пора обратиться в Православную веру и покаяться...», сообщает на своей страничке руководитель липецкой общины «Святых Царственных Мучеников» Николай Берников, и призывает липчан принять участие в молитвенном стоянии, начнется которое в 13.00.