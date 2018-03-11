Происшествия

сегодня, 10:49

Телефонные мошенники, обманывавшие липчан, останутся за решеткой

667
#мошенничество
Телефонные мошенники, обманывавшие липчан, останутся за решеткой

Впрочем, некоторые из них из-за решетки и не выходили

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении группы лиц, обвиняемых в мошенничестве организованной группой.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, всем участникам преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой).

Преступления расследованы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области.

По версии следствия, 3 участника организованной преступной группы с 4 декабря 2016 года по 24 января 2017 года совершили 61 хищение денежных средств граждан, путем обмана с использованием средств мобильной связи.

В результате действий злоумышленников потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 700 тыс. рублей.

Организатором преступной деятельности был 30-летний житель Новосибирска, отбывающий наказание в местах лишения свободы, который в целях незаконного улучшения своего материального положения и получения стабильного незаконного дохода создал и непосредственно руководил организованной группой для совершения хищений денежных средств у жителей Липецкой области, а также Красноярского края, Курской, Владимирской областей и Республики Хакасия.

Остальными участниками были мужчины в возрасте 23 (на банковскую карточку которого поступали деньги от потерпевших) и 34 года (отбывающий совместно с организатором наказание в местах лишения свободы).

Не все обвиняемые согласились с обвинением.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска.

667
#мошенничество

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Добровском районе сгорела надворная постройка
#пожар
В Добровском районе сгорела надворная постройка

3 минуты назад

Происшествия
Липецкие полицейские раскрыли кражи и грабеж
#кража #грабеж
1
Липецкие полицейские раскрыли кражи и грабеж

сегодня, 09:52

Происшествия
Умерший липчанин несколько дней пролежал в ванной
#труп
10
Умерший липчанин несколько дней пролежал в ванной

сегодня, 07:57

Происшествия
В квартире на улице Циолковского нашли изрезанный труп
#убийство
36
В квартире на улице Циолковского нашли изрезанный труп

вчера, 21:20

Происшествия
Дачный домик остался без крыши в результате пожара
#пожар
12
Дачный домик остался без крыши в результате пожара

вчера, 17:36

Происшествия
Двое детей выскочили под автомобиль
#правила дорожного движения
88
Двое детей выскочили под автомобиль

вчера, 10:25

Происшествия