Происшествия

сегодня, 21:20

В квартире на улице Циолковского нашли изрезанный труп

10 2024
#убийство
1
В квартире на улице Циолковского нашли изрезанный труп

Подозреваемый в убийстве задержан.

Сегодня днем в полицию обратилась жительница Липецка, сообщившая о предполагаемом убийстве. Взволнованная женщина рассказала полицейским, что ей позвонил друг, попросивший убрать квартиру от следов преступления. Мужчина снимал жилье на пару с товарищем, и именно его он, якобы и убил.

В квартире полицейские увидели забрызганные кровью пол и стены, осколки бутылки, а рядом труп со множеством ранений. Оказалось, что жертву убили т.н. "розочкой". 

Вскоре второго квартиранта задержали. Мотивы преступления и его обстоятельства выясняются.


10 2024
#убийство
1

Комментарии (10)

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Колхозан Городу-48

9 минут назад
Проверяйте за собой орфографию и логику содержания. Вы, люди общественные и ошибок быть не должно. Если бы Вашу работу проверяла моя учительница по русскому языку и литературе, то выше 3-ки она Вам не поставила бы. Дайте объявление и выбирите себе для работы грамотного человека и не сажайте очередную безграмотейку. Потому что складывается впечатление, что пишет чья-то племянница кое-кого, а не работник Город-48.
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К кому

16 минут назад
а ещё лучше всю эту пьянь отправьте к нам в плеханово
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К кому

22 минуты назад
в голову пришло понастроить в центре города общаг? Одна пьянь там. Снесите уже эти клоповники там. Место хорошее, застройте нормальным жильём. А всю эту пьянь на тракторный или куда-нибудь ещё подальше сошлите
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Олег

34 минуты назад
В молодоженках одна пьянь и женщины легкого поведения
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Мужик

38 минут назад
Давайте теперь Циолковского-Космонавтов хаять.А ведь одно время именно в этом районе часто случались "мокрухи".Это на этих ваших западах район на человека влияет,а у нас же где не поселись,от быдла ты не застрахован.
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.

45 минут назад
Там одни нарики и алкаши живут, ужасное адское местечко!
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бубу

48 минут назад
общаги на целке,это как общаги на жучке.......
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Плевать

49 минут назад
1., т.н....так называемой. Розочка- стеклянная бутылка с отбитым дном...типа похожа на розу.
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Мужик

51 минуту назад
Ну вот наконец то интересная новость.
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1.

58 минут назад
Т.н. роэочкой ( потексту) - это круто! Это настолько.... что вообще!
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