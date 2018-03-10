В квартире на улице Циолковского нашли изрезанный труп

Подозреваемый в убийстве задержан.

Сегодня днем в полицию обратилась жительница Липецка, сообщившая о предполагаемом убийстве. Взволнованная женщина рассказала полицейским, что ей позвонил друг, попросивший убрать квартиру от следов преступления. Мужчина снимал жилье на пару с товарищем, и именно его он, якобы и убил.



В квартире полицейские увидели забрызганные кровью пол и стены, осколки бутылки, а рядом труп со множеством ранений. Оказалось, что жертву убили т.н. "розочкой".



Вскоре второго квартиранта задержали. Мотивы преступления и его обстоятельства выясняются.





