Происшествия
сегодня, 17:36
Дачный домик остался без крыши в результате пожара
Здания загорелось из-за печи.
Сегодня около 16.00 на седьмой линии садоводческого товарищества «Весна» загорелся дачный домик. Владельцы строения, отапливаемого дровяной печью, вовремя заметили пламя и вызвали пожарных.
Огонь, как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тушили три отделения пожарных. В результате возгорания оказалась повреждена кровля и чердак.
Пострадавших нет.
Огонь, как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тушили три отделения пожарных. В результате возгорания оказалась повреждена кровля и чердак.
Пострадавших нет.
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