Дачный домик остался без крыши в результате пожара

Здания загорелось из-за печи.

Сегодня около 16.00 на седьмой линии садоводческого товарищества «Весна» загорелся дачный домик. Владельцы строения, отапливаемого дровяной печью, вовремя заметили пламя и вызвали пожарных.



Огонь, как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тушили три отделения пожарных. В результате возгорания оказалась повреждена кровля и чердак.



Пострадавших нет.









