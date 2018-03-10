Происшествия

сегодня, 17:36

Дачный домик остался без крыши в результате пожара

7 1754
#пожар
1
Дачный домик остался без крыши в результате пожара

Здания загорелось из-за печи.

Сегодня около 16.00 на седьмой линии садоводческого товарищества «Весна» загорелся дачный домик. Владельцы строения, отапливаемого дровяной печью, вовремя заметили пламя и вызвали пожарных.

Огонь, как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, тушили три отделения пожарных. В результате возгорания оказалась повреждена кровля и чердак.

Пострадавших нет. 




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7 1754
#пожар
1

Комментарии (7)

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букварь

18 минут назад
Губернатор. , сначала сделай домашнее задание по русскому языку, а лет через тридцать будешь продавать свой "катедж".
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ликбез

21 минуту назад
Очевидец , пожарНИКИ никуда не приезжали - они сидели в доме и топили печь, а когда дом загорелся, пожарНИКИ вызвали пожарНЫХ и пожарНЫЕ приехали и потушили дом.
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Губернатор.

сегодня, 19:05
Отдам им свой катедж пусть люди поживут по человечески!
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Гость

сегодня, 18:39
иван , ну возможно ..Только эта жижина дяди тома стоит как пол печки ..
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Иван

сегодня, 18:02
Печи ложили умельцы - печники, весьма уважаемые специалисты. Поэтому от таких печей ничего не горело. А то что делают сейчас это пародия на печь, отсюда и все несчастья.
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Нонка

сегодня, 17:57
Ну и как бедолага дожить до весны наверняка беженцы Должно быть не дотянут
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Очевидец

сегодня, 17:46
Пожарники красавчики приехали быстро и так же быстро потушили.
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