Неделя 48
сегодня, 08:00
Как говорится, все проходит, но может кое-что застрять
Итоги недели
Говорят, для женщины нет ничего невозможного. Это так - на этой неделе прекрасная половина человечества сократила нам рабочую неделю до трех дней, да и тот, третий, если честно, был букетно-конфетным. Во второй половине дня 7 марта «Главные развязки Липецка увязли в пробках» - город двигался к 8 Марта со скоростью 3 км/ч.
Тогда же, 7 марта, случилось главное событие недели - в Липецк с концертом приехала властительница дум поколения 10-х Ольга Бузова. И хотя медики «Ольге Бузовой запретили выступать в Липецке», она ослушалась рекомендаций и собрала аншлаг.
32-летняя Ольга Бузова - кумир молодежи формата «Стендап», «Камеди Вумен» и «Камеди Клаб» (см. «Самый дорогой букет на 8 Марта достанется Ольге Бузовой»). Участница четырех лет проекта «Дом-2», Бузова успела попробовать себя как певица, актриса, модельер, участница и ведущая различных шоу главных телевизионных «кнопок» страны. Более того, в рамках популяризации волонтерского движения (проект администрации президента) в 2009 году являлась ведущей и участницей специального агитационного состава «Поезд молодежи» под эгидой министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ. То есть она уже и политик, и при благоприятных обстоятельствах Бузова сможет пойти по пути своей учительницы Ксению Собчак и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2024 году. А что, с учетом наблюдающейся массовой дебилизации населения возможно все!
«… с любимыми не расставайтесь»
«Какой подарок вы не хотите получить на 8 марта?» Рекомендуем мужчинам посмотреть опрос GOROD48, чтобы не совершить роковую ошибку. А вот что по этому поводу сказали наши читатели.
Володя: «Я жене рисунок нарисовал и подарил... Нет лучше подарка чем сделанного своими руками. И дверь в ванну наконец то починил которая скрипела и плохо закрывалась».
1: «лучший подарок на любой праздник - это деньги! пусть это даже символические 500 руб. я найду им применение, в копилку положу».
Цветы - пустяк: «На Западе цветы почти не дарят, они у них растут, на них любуются. Это наши предприниматели скупают, вроде бы в Голландии, ради наживы. Что цветы? Подарили и завяли! Была бы вечная любовь! Лучше уж коробку конфет, по возможности красивые колечко, серьги, бусы».
Главное, конечно, это внимание. А какое ж внимание без общения? Но что делать, если миленок сидит на цугундере? Жительница Липецка решила пойти вслед за ним по кривой дорожке (см. «В липецкую колонию пытались пронести телефонную sim-карту, спрятав в иконку»). Теперь наши Ромео и Джульетта будут общаться на распальцовках: оба ж - с судимостями!
Еще одна барышня оригинально поздравляла прохожих на улице Жуковского с 8 Марта. Побежденная зеленым змием 38-летняя женщина вылезла на подоконник и приветствовала «землян» хорошими словами. Затем «Липчанка выпала из окна 3-го этажа». Говорят, пьяным везет. Не всем, конечно, но в этом конкретном случае упавшая отделалась парой сломанных зубов. Теперь фестивали, конкурсы, концерты для нее будут ограничены стенами челюстно-лицевого отделения больницы «Липецк-Мед». А вот Дарья Саламатина нашла другой способ прославить родной город: «Липчанка вышла в финал конкурса «Улыбка Вселенной 2018».
Еще одна «Липчанка будет бороться за звание лучшей девушки России». Ксения Ангаркова, кстати, жутко похожа на Бузову, хотя представляет собой совершенно иную модель успеха. Если Бузовой путевку в жизнь дал «Дом-2», то Агарковой - Липецкий педуниверситет (она является специалистом по социальной адаптации детей с ОВЗ общественной организации «Школа мастеров»).
«Мы были б идеальной парой, конечно, если бы не ты»
Как уже сообщал GOROD48, глава региона недавно посвятил не менее получаса кризису семьи на февральском админсовете Липецка. Олег Королев, в частности, сказал, что по данным 2016 года Россия находится на первом месте в мире по количеству разводов. «А сколько отвратительных последствий от этого явления!» - отметил губернатор.
Но сколько не говори «халва», во рту слаще не станет. Каждую неделю GOROD48 сообщает о том, какими изощренными, а то и извращенными, бывают семейные отношения (см. «В Следственном комитете раскрыли детали изнасилования девочки отчимом» - мужчина угрожал расправой 10-летней школьнице, если та расскажет обо всем матери). Те же женщины, которые решают прекратить отношения с супругами, впоследствии не могут выбить из бывших благоверных деньги на воспитание общих детей. И тогда действенны только радикальные меры. Так, после того, как «Должнику по алиментам запретили водить автомобиль и покидать пределы РФ», житель Данкова тут же нашел 110 тысяч рублей для своего ребенка.
Но, как правило, жертвы семейного насилия предпочитают молчать. И даже если дело доходит до суда, делают все для спасения своего мужа. Вот характерный пример.
В Тербунском районе безработного мужчину, отца троих малолетних детей и подростка, привлекли к ответственности за высказанные в адрес семьи угрозы убийством. Пьяный глава семьи поссорился со своим сыном. В ходе перебранки мужчина схватил ребенка за шею и пытался задушить со словами: «Убью!». На этом выходки домашнего тирана не закончились. В течение того же вечера гнев мужчины перекинулся на его супругу. Свою жену он настиг в спальне и бросился на нее с раскладным ножом. Женщине и ребенку пришлось обращаться за помощью к медикам и полиции. Но уже в суде женщина просила прекратить уголовное преследование ее супруга: дескать, конфликт улажен, все друг друга простили, вред заглажен, извинения принесены. В итоге «Тербунский домашний тиран не ответил за насилие».
Помочь главе региона в наведении разрушенных мостов между супругами, которые только номинально являются таковыми, решил самый активный в соцсетях член облсовета Андрей Трофименков. Отец четырех детей выдвинул на рассмотрение губернатора инициативу создать при областном управлении административных органов подразделение, занимающееся исключительно проблемой семейного насилия (см. «Депутат областного Совета Трофименков желает создать защищающий женщин орган»).
В обращении на имя главы региона Андрей Трофименков, примерный семьянин, отец четырех детей, указывает, что к нему как к депутату на личных приемах и через интернет-сеть часто обращаются избитые бывшими мужьями женщины, а также женщины, являющиеся жертвами семейного насилия. «Большинство из них обращалось в правоохранительные органы, но по различным причинам их заявления не были рассмотрены и не были приняты меры. Следовательно, нужен орган, сотрудники которого могли бы оказывать всю необходимую консультативную помощь таким женщинам вплоть до обращения в правоохранительные органы и суды. Важно на этапе начала и развития конфликта предпринять меры для сохранения семьи или уменьшения его разрушительных последствий», - считает депутат.
Подарок не от сердца хуже злого умысла
Мы живем в мире подделок. Подделывают сейчас все: твердый сыр, любовь, семейное счастье, дружбу и даже демократию. И подделок тем больше, чем больше люди придумывают себе условий для счастья. Если денег мало, а хочется пустить пыль в глаза подругам, то в ход идет фальшак от CHANEL, DOLCE&Gabbana, Givenchy, Balenciaga, Lois Vuitton. Hermes, Prada… Но счастье кончилось: прокурор Октябрьского района Липецка обратился в суд закрыть сайт с репликами известных брендов (см. «Экономии на подарках к 8 Марта не выйдет»). Но, конечно, наши модницы найдут иные сайты с таким товаром - надо же соответствовать!
А вот и подарок от Дмитрия Медведева: по решению правительства РФ, «Липецкая область получит 67 млн рублей на развитие детских поликлиник». И хотя дареному коню в зубы не смотрят, мы заглянули к соседям по Центральному Черноземью и ахнули: Курская область получит на святое 93,4 млн рублей, Белгородская - 97,5 млн рублей, Воронежская - 148,1 млн рублей.
Читатели GOROD48 и тут нашли повод позубоскалить.
Гость: «То что сделали с медициной за последние годы, здравому уму не понять. И эти миллионы исчезнут по накатанной схеме».
Ага: «а я то думаю, что это соборную перекрыли, и везде смех, шутки и шампанское рекой».
«В День города в Липецке зазвучит орган» - если его, конечно, успеют создать в Голландии и перевезти в наш город. Подарок от главы города Сергея Иванова не так дорог материально - цифровой электронный концертный орган обошелся бюджету в 5 млн рублей, как ценен для культурной публики. Такой инструмент есть только в Чите и Екатеринбурге. Установят орган в Доме музыки, который располагает сценой, параметры которого позволяют разместить орган, хор и симфонический оркестр. В департаменте культтуризма уверены, что зал на 487 мест всегда будет полон зрителей (любители классической музыки из Липецка сейчас ездят в Тамбов, где есть ученический орган - не орган даже, а органчик - а теперь жители Центрального Черноземья будут ездить на концерты в наш город).
Предусмотрен подарок и для публики, не отличающей Баха от Фейербаха. «Липецк купит новых автобусов на 173 млн рублей» - МУП «Липецкий пассажирский транспорт» приобретет 20 автобусов марки «VOLGABUS». Весь транспорт должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска, работать на газе и вмещать не менее 65 пассажиров. При успешном завершении торгов новые автобусы прибудут в Липецк к 1 мая.
Ну вот, опять нет повода не выпить!
Нас постепенно готовят к транспортному коллапсу, который начнется сразу же после президентских выборов. Ведь как только на ремонт закроют старый Петровский мост, город встанет. Так, «Кольцо у памятника Танкистам перестало быть главной дорогой». Теперь приоритетным является направление улица Катукова - Октябрьский мост в прямом и обратном направлении.
- У автолюбителей есть время адаптироваться к новому порядку проезда данного участка. На подъездах к круговому движению со всех сторон установлены светофоры. Их будут включать при необходимости. Поэтому водителям следует быть внимательнее и ориентироваться на знаки приоритета, - сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
С этой же целью - подготовить горожан к неизбежному - «Менять маршруты общественного транспорта из-за ремонта Петровского моста начнут уже 12 марта». Изменения затронут автобусный маршрут № 20. Начнет курсировать два автобуса по схеме № 7«О» («мкрн «Елецкий» - ул. Катукова - ул. Кривенкова - ул. Свиридова - ул. Меркулова - ул. Катукова - Октябрьский мост - Новое заводоуправление»). Будет временно приостановлено обслуживание автобусного маршрута № 26.
Также 12 марта «В Липецке закрывают 348 маршрут» («ул. Кривенкова - автостанция «Сокол»). В течение нескольких месяцев его обслуживали 1-2 автобуса вместо 6 единиц, предусмотренных расписанием (из-за нехватки транспортных средств и водительских кадров у перевозчика).
Все - на выборы!
Мартовские выборы президента РФ проходят под лозунгом «Все - для победы!» Мало того, что все городские бюджетники стали «волонтерами», так еще «58 школ Липецка приготовили в День выборов концертную программу»: в них запланированы битвы хоров, ярмарки, спектакли, физкультурные мероприятия. Более того, в ряде школ 18 марта пройдут еще и классные часы. А еще «Липчан зазывают на выборы дешевыми продуктами, медицинскими обследованиями». Все делается для того, чтобы вытащить из домов граждан допризывного возраста и старше. Явка - священное слово!
На этой неделе «В Липецке встали в пикет против Путина». Внесистемный оппозиционер Александр Григорьев считает, что при нынешнем главе государства у него нет будущего.
А еще «В Липецкой области члена участковой избирательной комиссии объявили в розыск», хотя сам «разыскиваемый», обвиняемый в оскорблении заместителя районного прокурора Андрея Пажетных, никуда не скрывался: он как жил, так и живет в своем доме.
Общественник, который является членом УИК с правом решающего голоса на выборах президента, тут же, по его словам, написал письмо на имя руководителя СУ СК РФ по Липецкой области, в котором уведомил, что проживает по месту прописки, что никуда не выезжал и не собирается. Однако спустя несколько дней к нему домой пришел оперативный сотрудник полиции и сообщил, что он находится в розыске:
- Я был очень удивлен, но полицейский показал мне постановление следователя Леонова, согласно которому я с 20 февраля нахожусь в розыске!
Дмитрий Пашинов рад только тому, что по той статье УК РФ, по которой его хотят привлечь к уголовной ответственности, не предусмотрен арест как мера пресечения, иначе он писал бы жалобы из СИЗО. Но одновременно его настораживает то, что прокурор Добровского района Андрей Маслов уже заявил ему как о решенном вопросе, что в его отношении будет проведена психиатрическая экспертиза: «Так можно поместить здорового человека в стационар на обследование на неопределенный срок».
Тогда же, 7 марта, случилось главное событие недели - в Липецк с концертом приехала властительница дум поколения 10-х Ольга Бузова. И хотя медики «Ольге Бузовой запретили выступать в Липецке», она ослушалась рекомендаций и собрала аншлаг.
32-летняя Ольга Бузова - кумир молодежи формата «Стендап», «Камеди Вумен» и «Камеди Клаб» (см. «Самый дорогой букет на 8 Марта достанется Ольге Бузовой»). Участница четырех лет проекта «Дом-2», Бузова успела попробовать себя как певица, актриса, модельер, участница и ведущая различных шоу главных телевизионных «кнопок» страны. Более того, в рамках популяризации волонтерского движения (проект администрации президента) в 2009 году являлась ведущей и участницей специального агитационного состава «Поезд молодежи» под эгидой министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ. То есть она уже и политик, и при благоприятных обстоятельствах Бузова сможет пойти по пути своей учительницы Ксению Собчак и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2024 году. А что, с учетом наблюдающейся массовой дебилизации населения возможно все!
«… с любимыми не расставайтесь»
«Какой подарок вы не хотите получить на 8 марта?» Рекомендуем мужчинам посмотреть опрос GOROD48, чтобы не совершить роковую ошибку. А вот что по этому поводу сказали наши читатели.
Володя: «Я жене рисунок нарисовал и подарил... Нет лучше подарка чем сделанного своими руками. И дверь в ванну наконец то починил которая скрипела и плохо закрывалась».
1: «лучший подарок на любой праздник - это деньги! пусть это даже символические 500 руб. я найду им применение, в копилку положу».
Цветы - пустяк: «На Западе цветы почти не дарят, они у них растут, на них любуются. Это наши предприниматели скупают, вроде бы в Голландии, ради наживы. Что цветы? Подарили и завяли! Была бы вечная любовь! Лучше уж коробку конфет, по возможности красивые колечко, серьги, бусы».
Главное, конечно, это внимание. А какое ж внимание без общения? Но что делать, если миленок сидит на цугундере? Жительница Липецка решила пойти вслед за ним по кривой дорожке (см. «В липецкую колонию пытались пронести телефонную sim-карту, спрятав в иконку»). Теперь наши Ромео и Джульетта будут общаться на распальцовках: оба ж - с судимостями!
Еще одна барышня оригинально поздравляла прохожих на улице Жуковского с 8 Марта. Побежденная зеленым змием 38-летняя женщина вылезла на подоконник и приветствовала «землян» хорошими словами. Затем «Липчанка выпала из окна 3-го этажа». Говорят, пьяным везет. Не всем, конечно, но в этом конкретном случае упавшая отделалась парой сломанных зубов. Теперь фестивали, конкурсы, концерты для нее будут ограничены стенами челюстно-лицевого отделения больницы «Липецк-Мед». А вот Дарья Саламатина нашла другой способ прославить родной город: «Липчанка вышла в финал конкурса «Улыбка Вселенной 2018».
Еще одна «Липчанка будет бороться за звание лучшей девушки России». Ксения Ангаркова, кстати, жутко похожа на Бузову, хотя представляет собой совершенно иную модель успеха. Если Бузовой путевку в жизнь дал «Дом-2», то Агарковой - Липецкий педуниверситет (она является специалистом по социальной адаптации детей с ОВЗ общественной организации «Школа мастеров»).
«Мы были б идеальной парой, конечно, если бы не ты»
Как уже сообщал GOROD48, глава региона недавно посвятил не менее получаса кризису семьи на февральском админсовете Липецка. Олег Королев, в частности, сказал, что по данным 2016 года Россия находится на первом месте в мире по количеству разводов. «А сколько отвратительных последствий от этого явления!» - отметил губернатор.
Но сколько не говори «халва», во рту слаще не станет. Каждую неделю GOROD48 сообщает о том, какими изощренными, а то и извращенными, бывают семейные отношения (см. «В Следственном комитете раскрыли детали изнасилования девочки отчимом» - мужчина угрожал расправой 10-летней школьнице, если та расскажет обо всем матери). Те же женщины, которые решают прекратить отношения с супругами, впоследствии не могут выбить из бывших благоверных деньги на воспитание общих детей. И тогда действенны только радикальные меры. Так, после того, как «Должнику по алиментам запретили водить автомобиль и покидать пределы РФ», житель Данкова тут же нашел 110 тысяч рублей для своего ребенка.
Но, как правило, жертвы семейного насилия предпочитают молчать. И даже если дело доходит до суда, делают все для спасения своего мужа. Вот характерный пример.
В Тербунском районе безработного мужчину, отца троих малолетних детей и подростка, привлекли к ответственности за высказанные в адрес семьи угрозы убийством. Пьяный глава семьи поссорился со своим сыном. В ходе перебранки мужчина схватил ребенка за шею и пытался задушить со словами: «Убью!». На этом выходки домашнего тирана не закончились. В течение того же вечера гнев мужчины перекинулся на его супругу. Свою жену он настиг в спальне и бросился на нее с раскладным ножом. Женщине и ребенку пришлось обращаться за помощью к медикам и полиции. Но уже в суде женщина просила прекратить уголовное преследование ее супруга: дескать, конфликт улажен, все друг друга простили, вред заглажен, извинения принесены. В итоге «Тербунский домашний тиран не ответил за насилие».
Помочь главе региона в наведении разрушенных мостов между супругами, которые только номинально являются таковыми, решил самый активный в соцсетях член облсовета Андрей Трофименков. Отец четырех детей выдвинул на рассмотрение губернатора инициативу создать при областном управлении административных органов подразделение, занимающееся исключительно проблемой семейного насилия (см. «Депутат областного Совета Трофименков желает создать защищающий женщин орган»).
В обращении на имя главы региона Андрей Трофименков, примерный семьянин, отец четырех детей, указывает, что к нему как к депутату на личных приемах и через интернет-сеть часто обращаются избитые бывшими мужьями женщины, а также женщины, являющиеся жертвами семейного насилия. «Большинство из них обращалось в правоохранительные органы, но по различным причинам их заявления не были рассмотрены и не были приняты меры. Следовательно, нужен орган, сотрудники которого могли бы оказывать всю необходимую консультативную помощь таким женщинам вплоть до обращения в правоохранительные органы и суды. Важно на этапе начала и развития конфликта предпринять меры для сохранения семьи или уменьшения его разрушительных последствий», - считает депутат.
Подарок не от сердца хуже злого умысла
Мы живем в мире подделок. Подделывают сейчас все: твердый сыр, любовь, семейное счастье, дружбу и даже демократию. И подделок тем больше, чем больше люди придумывают себе условий для счастья. Если денег мало, а хочется пустить пыль в глаза подругам, то в ход идет фальшак от CHANEL, DOLCE&Gabbana, Givenchy, Balenciaga, Lois Vuitton. Hermes, Prada… Но счастье кончилось: прокурор Октябрьского района Липецка обратился в суд закрыть сайт с репликами известных брендов (см. «Экономии на подарках к 8 Марта не выйдет»). Но, конечно, наши модницы найдут иные сайты с таким товаром - надо же соответствовать!
А вот и подарок от Дмитрия Медведева: по решению правительства РФ, «Липецкая область получит 67 млн рублей на развитие детских поликлиник». И хотя дареному коню в зубы не смотрят, мы заглянули к соседям по Центральному Черноземью и ахнули: Курская область получит на святое 93,4 млн рублей, Белгородская - 97,5 млн рублей, Воронежская - 148,1 млн рублей.
Читатели GOROD48 и тут нашли повод позубоскалить.
Гость: «То что сделали с медициной за последние годы, здравому уму не понять. И эти миллионы исчезнут по накатанной схеме».
Ага: «а я то думаю, что это соборную перекрыли, и везде смех, шутки и шампанское рекой».
«В День города в Липецке зазвучит орган» - если его, конечно, успеют создать в Голландии и перевезти в наш город. Подарок от главы города Сергея Иванова не так дорог материально - цифровой электронный концертный орган обошелся бюджету в 5 млн рублей, как ценен для культурной публики. Такой инструмент есть только в Чите и Екатеринбурге. Установят орган в Доме музыки, который располагает сценой, параметры которого позволяют разместить орган, хор и симфонический оркестр. В департаменте культтуризма уверены, что зал на 487 мест всегда будет полон зрителей (любители классической музыки из Липецка сейчас ездят в Тамбов, где есть ученический орган - не орган даже, а органчик - а теперь жители Центрального Черноземья будут ездить на концерты в наш город).
Предусмотрен подарок и для публики, не отличающей Баха от Фейербаха. «Липецк купит новых автобусов на 173 млн рублей» - МУП «Липецкий пассажирский транспорт» приобретет 20 автобусов марки «VOLGABUS». Весь транспорт должен быть новым, не ранее 2017 года выпуска, работать на газе и вмещать не менее 65 пассажиров. При успешном завершении торгов новые автобусы прибудут в Липецк к 1 мая.
Ну вот, опять нет повода не выпить!
Нас постепенно готовят к транспортному коллапсу, который начнется сразу же после президентских выборов. Ведь как только на ремонт закроют старый Петровский мост, город встанет. Так, «Кольцо у памятника Танкистам перестало быть главной дорогой». Теперь приоритетным является направление улица Катукова - Октябрьский мост в прямом и обратном направлении.
- У автолюбителей есть время адаптироваться к новому порядку проезда данного участка. На подъездах к круговому движению со всех сторон установлены светофоры. Их будут включать при необходимости. Поэтому водителям следует быть внимательнее и ориентироваться на знаки приоритета, - сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
С этой же целью - подготовить горожан к неизбежному - «Менять маршруты общественного транспорта из-за ремонта Петровского моста начнут уже 12 марта». Изменения затронут автобусный маршрут № 20. Начнет курсировать два автобуса по схеме № 7«О» («мкрн «Елецкий» - ул. Катукова - ул. Кривенкова - ул. Свиридова - ул. Меркулова - ул. Катукова - Октябрьский мост - Новое заводоуправление»). Будет временно приостановлено обслуживание автобусного маршрута № 26.
Также 12 марта «В Липецке закрывают 348 маршрут» («ул. Кривенкова - автостанция «Сокол»). В течение нескольких месяцев его обслуживали 1-2 автобуса вместо 6 единиц, предусмотренных расписанием (из-за нехватки транспортных средств и водительских кадров у перевозчика).
Все - на выборы!
Мартовские выборы президента РФ проходят под лозунгом «Все - для победы!» Мало того, что все городские бюджетники стали «волонтерами», так еще «58 школ Липецка приготовили в День выборов концертную программу»: в них запланированы битвы хоров, ярмарки, спектакли, физкультурные мероприятия. Более того, в ряде школ 18 марта пройдут еще и классные часы. А еще «Липчан зазывают на выборы дешевыми продуктами, медицинскими обследованиями». Все делается для того, чтобы вытащить из домов граждан допризывного возраста и старше. Явка - священное слово!
На этой неделе «В Липецке встали в пикет против Путина». Внесистемный оппозиционер Александр Григорьев считает, что при нынешнем главе государства у него нет будущего.
А еще «В Липецкой области члена участковой избирательной комиссии объявили в розыск», хотя сам «разыскиваемый», обвиняемый в оскорблении заместителя районного прокурора Андрея Пажетных, никуда не скрывался: он как жил, так и живет в своем доме.
Общественник, который является членом УИК с правом решающего голоса на выборах президента, тут же, по его словам, написал письмо на имя руководителя СУ СК РФ по Липецкой области, в котором уведомил, что проживает по месту прописки, что никуда не выезжал и не собирается. Однако спустя несколько дней к нему домой пришел оперативный сотрудник полиции и сообщил, что он находится в розыске:
- Я был очень удивлен, но полицейский показал мне постановление следователя Леонова, согласно которому я с 20 февраля нахожусь в розыске!
Дмитрий Пашинов рад только тому, что по той статье УК РФ, по которой его хотят привлечь к уголовной ответственности, не предусмотрен арест как мера пресечения, иначе он писал бы жалобы из СИЗО. Но одновременно его настораживает то, что прокурор Добровского района Андрей Маслов уже заявил ему как о решенном вопросе, что в его отношении будет проведена психиатрическая экспертиза: «Так можно поместить здорового человека в стационар на обследование на неопределенный срок».
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18.02.2018 08:00Неделя 48
Липчанин