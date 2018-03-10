Общество
сегодня, 16:50
Вице-премьер Виталий Мутко познакомился с Липецкой областью
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А еще к липчанам заглянул Джон Уоррен.
Как сообщает Липецкий областной центр событийного туризма, в ходе официальной церемонии открытия выставки «Интурмаркет» стенд Липецкой области посетил вице-премьер Виталий Мутко.
Он отметил, что огромный потенциал российских регионов в сфере туризма еще не изведан до конца, как и экономические выгоды от развития индустрии гостеприимства.
В ходе беседы с начальником управления культуры и туризма Липецкой области Вадимом Волковым вице-премьер обратил внимание на успехи малого и среднего бизнеса в формировании комфортной среды для путешественников из разных регионов России, желающих снова и снова приезжать в полюбившиеся места.
А еще к липчанам заглянул давний друг, ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен Летом 17-го Джон и его команда побывали в Липецкой области.
На стенде Липецкой области проходит серия дегустаций натуральных продуктов и традиционных блюд.
- Из года в год одним из самых заманчивых мероприятий на стенде Липецкой области в ходе выставки «Интурмаркет» становится дегустация местных продуктов и традиционных блюд, - отмечают в центре событийного туризма. - Посетители с удовольствием пробуют лебедянские яблоки и целебную минеральную воду «Вкусных» фестивалей на липецкой земле множество: это «Русская закваска», «Елецкий пир», «Тыквенная каша», «Доброе сало» и другие полюбившиеся туристам гастрономические праздники.
Фото https://vk.com/lipsobtur
Он отметил, что огромный потенциал российских регионов в сфере туризма еще не изведан до конца, как и экономические выгоды от развития индустрии гостеприимства.
В ходе беседы с начальником управления культуры и туризма Липецкой области Вадимом Волковым вице-премьер обратил внимание на успехи малого и среднего бизнеса в формировании комфортной среды для путешественников из разных регионов России, желающих снова и снова приезжать в полюбившиеся места.
А еще к липчанам заглянул давний друг, ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен Летом 17-го Джон и его команда побывали в Липецкой области.
На стенде Липецкой области проходит серия дегустаций натуральных продуктов и традиционных блюд.
- Из года в год одним из самых заманчивых мероприятий на стенде Липецкой области в ходе выставки «Интурмаркет» становится дегустация местных продуктов и традиционных блюд, - отмечают в центре событийного туризма. - Посетители с удовольствием пробуют лебедянские яблоки и целебную минеральную воду «Вкусных» фестивалей на липецкой земле множество: это «Русская закваска», «Елецкий пир», «Тыквенная каша», «Доброе сало» и другие полюбившиеся туристам гастрономические праздники.
Фото https://vk.com/lipsobtur
9 812
Неавтофанат
Шматко
Шматко
Все нормально.
иоан
одна муть и Ко
Горожанин
Все нормально.
Слушал