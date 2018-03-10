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Вице-премьер Виталий Мутко познакомился с Липецкой областью

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#Виталий Мутко #туризм
Вице-премьер Виталий Мутко познакомился с Липецкой областью

А еще к липчанам заглянул Джон Уоррен.

Как сообщает Липецкий областной центр событийного туризма, в ходе официальной церемонии открытия выставки «Интурмаркет» стенд Липецкой области посетил вице-премьер Виталий Мутко.

Он отметил, что огромный потенциал российских регионов в сфере туризма еще не изведан до конца, как и экономические выгоды от развития индустрии гостеприимства.

В ходе беседы с начальником управления культуры и туризма Липецкой области Вадимом Волковым вице-премьер обратил внимание на успехи малого и среднего бизнеса в формировании комфортной среды для путешественников из разных регионов России, желающих снова и снова приезжать в полюбившиеся места.

А еще к липчанам заглянул давний друг, ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен Летом 17-го Джон и его команда побывали в Липецкой области.

На стенде Липецкой области проходит серия дегустаций натуральных продуктов и традиционных блюд.

- Из года в год одним из самых заманчивых мероприятий на стенде Липецкой области в ходе выставки «Интурмаркет» становится дегустация местных продуктов и традиционных блюд, - отмечают в центре событийного туризма. - Посетители с удовольствием пробуют лебедянские яблоки и целебную минеральную воду «Вкусных» фестивалей на липецкой земле множество: это «Русская закваска», «Елецкий пир», «Тыквенная каша», «Доброе сало» и другие полюбившиеся туристам гастрономические праздники.

Фото https://vk.com/lipsobtur
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#Виталий Мутко #туризм

Комментарии (9)

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Неавтофанат

18 минут назад
Всех, имевших отношение к спорту, гнать в шею без пенсии!
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Шматко

22 минуты назад
Шнапс!
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Шматко

23 минуты назад
Лит ми списк туморроу!
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Все нормально.

31 минуту назад
а этот Уоррен баб с собой привез?Какие то не очень.У нас и посимпатичней есть.
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иоан

46 минут назад
Мутко - погоняло "Мутный", представитель кремлевской ОПГ
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одна муть и Ко

52 минуты назад
Посещает наш город, кроме Уоррена,который на поезде бабушку раздавил
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Горожанин

сегодня, 17:28
Диар френдс, летс ми спик фром май харт, б л я !
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Все нормально.

сегодня, 17:23
Фамилия украинская,бакланет на английском.Майданом попахивает.
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Слушал

сегодня, 17:14
Его выступление на английском языке.Складывается впечатление,что это его родной язык, реально круто!
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