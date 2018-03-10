сегодня, 15:48
В Липецке отметят Всемирный день защиты прав потребителей
Все желающие могут получить консультации и разъяснения по защите прав потребителей в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей.
В период с 12 марта по 26 марта 2018 все желающие могут получить консультации и разъяснения по защите прав потребителей в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей по указанным ниже телефонам, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.
Горячая линия в Управлении Роспотребнадзора: 8(4742) 308855, 308866, 308828, 308869 работает с 12 марта по 26 марта с 14.00 по 15.45. Также можно звонить в территориальные отделы Роспотребнадзора в районах области и в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по телефонам 8(4742) 25-09-07; 74 06 27; 74 06 08; 77 04 13; 74 06 00 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.
Неавтофанат
смех да и только
Сергей 13