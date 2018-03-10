Общество

сегодня, 15:48

В Липецке отметят Всемирный день защиты прав потребителей

3 407
#права потребителей
В Липецке отметят Всемирный день защиты прав потребителей

Все желающие могут получить консультации и разъяснения по защите прав потребителей в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 12 марта откроют горячую линию по защите прав потребителей, приуроченную ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

В период с 12 марта по 26 марта 2018 все желающие могут получить консультации и разъяснения по защите прав потребителей в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей по указанным ниже телефонам, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.

Горячая линия в Управлении Роспотребнадзора: 8(4742) 308855, 308866, 308828, 308869 работает с 12 марта по 26 марта с 14.00 по 15.45. Также можно звонить в территориальные отделы Роспотребнадзора в районах области и в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по телефонам 8(4742) 25-09-07; 74 06 27; 74 06 08; 77 04 13; 74 06 00 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.
3 407
#права потребителей

Комментарии (3)

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Неавтофанат

3 минуты назад
Построили вертикаль, внизу инспекторы, выше докладчики по инстанциям. Прав действенных никаких, все жалованье получают, при нужде срочно отоварится можно, адреса-явки-пароли известны. Почему я, купив банку консервов или дорогую испорченую рыбу в упаковке, должен доказывать, что купил вчера или позавчера в магазине. Потом в другом магазине куплю ботинки, которые пропускают воду? Проверка должна быть первой и последней! Пусть продавец отвечает своим местом, другим неповадно будет. Всего полно, за качество никто не отвечает!
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смех да и только

сегодня, 16:48
Самим бегать надоело теперь общественность просят стучать!
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Сергей 13

сегодня, 16:33
Управлений у нас много,толк от них какой?Заработок у них,я думаю,не 15-20 тысяч?
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