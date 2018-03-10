Общество

сегодня, 15:34

В выходные дни липчане жалуются на горячую линию

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#горячая линия
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В выходные дни липчане жалуются на горячую линию

Все жалобы проверяют.

В выходные дни в Липецкой области работает горячая линия. В случае возникновения вопросов, касающихся сферы потребительского рынка, жители могут обратиться в управление по телефону горячей линии 8-991-344-27-53.

Как сообщает региональное управление потребрынка, сегодня обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости в Липецкой области осуществлялось без сбоев. По информации, полученной от жителей области, работа автолавок в праздничные дни осуществлялась по графику, жалоб и предложений не поступало.

10 марта на телефон горячей линии поступила жалоба от жительницы Липецка на несанкционированную торговлю продуктами питания у магазина «Старт» с нарушением санитарно-гигиенических требований. Информация принята к сведению для дальнейшего уточнения и разбирательства. Работа магазинов велась в штатном режиме. Роста цен в предприятиях розничной торговли г. Липецка, села Хлевное при проведении мониторинга на социально-значимые продукты питания не зафиксировано.
3 1187
#горячая линия
1

Комментарии (3)

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Елена Сергеевна

4 минуты назад
Эх вы, грамотеи! Сколько можно терпеть неграмотную публикацию.....
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Жертвам ЕГЭ

39 минут назад
"В выходные дни липчане жалуются на горячую линию" Что за линия и почему на неё жалуются? Потому что она горячая, а должна быть холодной?
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Eugen

сегодня, 15:48
Жалуются по горячей линии
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