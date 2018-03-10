В Липецке снова разогнали незаконных торговцев мимозами

А ещё - рыбой, пледами и очками.

Вчера сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области продолжили работу по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке. Установлено 12 случаев осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области.



- Осуществляющие стихийную торговлю (мимозами, копченой и свежей рыбой, очками для зрения, пледами, трикотажными изделиями) решили расположиться на пл.Победы, в районе д.№5; ул.Советской, в районе д. №68; пл.Мира, в районе д. №4; ул.Космонавтов, в районе д. №100; ул.Вермишева, в районе д. №4; ул.Терешковой, в районе д. №2; ул.Меркулова, в районе д. №14; пр.Победы, в районе д. №106а, - сообщает управление потребрынка. - Во всех 12 случаях составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.2 КоАП ЛО. Административные материалы в отношении указанных лиц будут рассмотрены управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.