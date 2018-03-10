Общество

сегодня, 15:12

В Липецке снова разогнали незаконных торговцев мимозами

10 838
#торговля #мимозы
В Липецке снова разогнали незаконных торговцев мимозами

А ещё - рыбой, пледами и очками.

Вчера сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области продолжили работу по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке. Установлено 12 случаев осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области.

- Осуществляющие стихийную торговлю (мимозами, копченой и свежей рыбой, очками для зрения, пледами, трикотажными изделиями) решили расположиться на пл.Победы, в районе д.№5; ул.Советской, в районе д. №68; пл.Мира, в районе д. №4; ул.Космонавтов, в районе д. №100; ул.Вермишева, в районе д. №4; ул.Терешковой, в районе д. №2; ул.Меркулова, в районе д. №14; пр.Победы, в районе д. №106а, - сообщает управление потребрынка. - Во всех 12 случаях составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.2 КоАП ЛО. Административные материалы в отношении указанных лиц будут рассмотрены управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
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#торговля #мимозы

Комментарии (10)

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Миланья

29 минут назад
Нищеброды или малоумные покупают эту полынь. Перевод денег, лучше шоколадку купить!
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ПГМ

40 минут назад
"мимоза"-рыбный салат под яичным пледом
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а что

сегодня, 16:42
будет от продажи мимозы?
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Шуминского, 6

сегодня, 16:37
Открыли рынок стихийной торговли.Здесь скоро ландыши начнут продавать
ответить

просто я!

сегодня, 16:36
Никогда у нас не будет хорошо!привыкли только баблишек снимать за всё а то что торговать людям негде это вам всё равно многие ип закроются и прибавится ещё безработных
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Сергей 13

сегодня, 16:30
А вот интересно,в какую сумму обходится содержание Управления потребительского рынка и ценовой политики в Липецкой области?И что полезного для государства эти сотрудники делают,кроме,как пенсионеров гонять?
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гость

сегодня, 16:16
Организуйте площадки для торговли официально бесплатные а то кините 2,3 рынка в неделю за 100км и всё где 1,5 бабушки придут тем самым решите проблему да о чём это я вы не организовывать а только гонять привыкли нйжно искать причину вам почему всё так?!
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Гражданин

сегодня, 15:54
Не, организованной не займутся, тк это она убирает конкурентов при помощи горячей линии и убирая торгашей с улиц. Копейка рубль бережёт.
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Вот

сегодня, 15:35
Покончат с неорганизованной преступностью,может даже за организованную возьмутся.Хотя нет,кишка тонка.
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Витек

сегодня, 15:19
Город может спать спокойно.
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