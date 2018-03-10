В Липецке лётчики перехватили более 10 воздушных целей

В Липецком авиацентре завершились масштабные учения.

В Липецком авиационном центре Воздушно-космических сил завершилось летно-тактическое учение с эскадрильями оперативно-тактической авиации.



Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в ходе учения экипажи штурмовиков Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 преодолели противовоздушную оборону условного противника и нанесли ракетный авиационный удар по наземным целям, обозначающим технику, взлетно-посадочную полосу и другие объекты аэродрома.



Во время полетов летчики истребительной авиации перехватили более 10 воздушных целей, отработали противоракетное маневрирование, а также разыграли ближний маневренный воздушный бой с истребителями условного противника.



По завершении полетов экипажи Липецкого авиацентра отработали посадку на зараженный аэродром, выполнив дезактивацию авиационной техники с применением индивидуальных средств химической защиты.



Всего в полетах на боевое применение приняли участие более 10 экипажей Су-25 и МиГ-29.



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