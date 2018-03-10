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сегодня, 14:28

В Липецке лётчики перехватили более 10 воздушных целей

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#Липецкий авиацентр
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В Липецке лётчики перехватили более 10 воздушных целей

В Липецком авиацентре завершились масштабные учения.

В Липецком авиационном центре Воздушно-космических сил завершилось летно-тактическое учение с эскадрильями оперативно-тактической авиации.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в ходе учения экипажи штурмовиков Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 преодолели противовоздушную оборону условного противника и нанесли ракетный авиационный удар по наземным целям, обозначающим технику, взлетно-посадочную полосу и другие объекты аэродрома.

Во время полетов летчики истребительной авиации перехватили более 10 воздушных целей, отработали противоракетное маневрирование, а также разыграли ближний маневренный воздушный бой с истребителями условного противника.

По завершении полетов экипажи Липецкого авиацентра отработали посадку на зараженный аэродром, выполнив дезактивацию авиационной техники с применением индивидуальных средств химической защиты.

Всего в полетах на боевое применение приняли участие более 10 экипажей Су-25 и МиГ-29.

Фото mil.ru
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#Липецкий авиацентр
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Комментарии (4)

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23 Nдетсад

8 минут назад
Правда, эти высерки только себя и спасти учатся. А нас ядрёных диванщиков с диваном вперед ногами выносят.
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Ктулху

сегодня, 15:15
Правда, зачем. Зачем мне матчасть. Все всё равно сдохнут. А я вечный.
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Правда

сегодня, 14:54
Ктулху. , учи матчасть,ядерщик диванный.
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Ктулху.

сегодня, 14:39
Актуально, особенно последняя часть. Садится на заражённый аэродром придётся только в случае ядерной войны. Вот только будет куда садится? И зачем? Нас то уже не будет. Вообще никого не будет. Только тараканы.
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