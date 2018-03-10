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В Липецкой области снег и до -12 ночью

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#мороз
В Липецкой области снег и до -12 ночью

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона - ожидается небольшой, ночью местами умеренный снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем также местами возможен небольшой снег. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем температура составит от 3 до 8 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от -9 до -11 градусов, днем от 4 до 6 градусов мороза. 

11 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 24 градусов ниже нуля.

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#мороз

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