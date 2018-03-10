Общество

сегодня, 13:04

Туристический потенциал Липецкой области представляют на международной выставке «Интурмаркет-2018»

7 709
#туризм
Туристический потенциал Липецкой области представляют на международной выставке «Интурмаркет-2018»

XIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет» сегодня стартовала в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. В состав делегации, презентующией успехи регионального туризма и перспективные проекты, вошли представители туроператоров, органов власти, бизнес-структур и специалисты Областного Центра событийного туризма.

Как сообщает Областной Центр событийного туризма, презентации туристических маршрутов и проектов Липецкой области с использованием самых современных технологий пройдут на обновленном стенде площадью более 50 квадратных метров. В программе заявлено участие порядка 20 организаций и предприятий Липецкой области, заинтересованных в развитии туризма на территории нашего региона.

Официальная церемония открытия стенда Липецкой области стартует в 12:00. Важнейшим событием первого дня выставки станет презентация туристического проекта «Русская Черта» и подписание соглашения о намерениях в сфере регионального взаимодействия по вопросу реализации проекта с представителями Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Воронежской областей. Проект «Русская черта» включает уже существующие и разрабатываемые туристические маршруты на территории этих регионов.

Откроет выставочную программу презентация туристического потенциала г. Лебедянь и туристского маршрута «Православные святыни Лебедянского края», а также фестиваля «Яблочный край, ягодный рай». Затем гостям представят международный молодежный фестиваль исторической реконструкции «Русборг», новые турмаршруты в Дом романовской игрушки, расскажут о возможностях отдыха в археологическом парке «Аргамач» и усадьбе «Скорняково-Архангельское». В программе презентаций рядом с именитыми событиями значится и очень молодой «Фестиваль цветов», который в 2017 году был отмечен в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и получил статус «Национального события 2018».

Сегодня же посетителям представят фестивали «Антоновские яблоки», «Раненбургское застолье» и «Казачья застава». Много внимания уделят елецким музеям и популярным туристическим маршрутам. Также гостям расскажут о развитии паломнического туризма на липецкой земле.

Весь день будут работать дегустационные площадки, где можно попробовать и приобрести сыр, мёд, яблоки, наливки и молочную продукцию. Посетители стенда Липецкой области смогут принять участие в мастер-классе по плетению елецкого кружева.

Сразу после завершения трехдневной программы «Интурмаркет-2018» откроется еще одна выставка международного масштаба, в большей степени ориентированная на развитие делового сотрудничества – московская международная туристическая выставка MITT. На ее площадках Центр событийного туризма также представит достижения Липецкой области в индустрии гостеприимства.


7 709
#туризм

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Королев

сегодня, 15:52
Где обещанное метро?
ответить

вот я допустим турист

сегодня, 15:37
смотрю на стенд - вижу книжки раскраски (одни и те же для массовки) вижу бельгийские концентраты под видом сока, вижу молочку, яблоки чтоле на тарлеке...вопрос? И ради этого тратить бабло на туризм в Жымчужину? честнее было бы плитку и бордюры выложить...это называется МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА? ахахаха, зачет!
ответить

фото убогое

сегодня, 15:18
на фото стенд Липецкой земли? я думал витрина канцтоваров, даже это оформить не смогли нормально, ну ничего главное теперь 5 мильярдов получить и распилить
ответить

Неавтофанат

сегодня, 14:23
Липецк может быть интересен только как курорт! Я знаком с человеком из Краснодара, он лечился в Липецке зимой, а летом отдыхать и на море хорошо. Все остальное надевается на этот стержень - короткие экскурсии, посещение * галереи, музеев, выставок. Поездки в соседние города, заповедники, монастыри. Курортники сами выберут маршрут по городу, все доступно пешком. Нужны кафе, сувениры, лавочки в тени, урны, туалеты. Крупный объект - лестница от ул. Ленина в Нижний парк. Она планировалась при развитии сквера. Лучше иметь фуникулер. И почистить окрестности санатория, в т.ч. убогую ул. Салтыкова-Щедрина, Позорище! И поменьше плакатов, какие мы хорошие. Делом и доброй душой докажите!
ответить

Артурчик

сегодня, 14:17
Хорошую штуку придумали - ФотоШоп! Картинку нарисовал - липецкий кремль, вторую - липецкая крепость, а касса щелкает: раз - сто лям, два - двести лям! Вот бы этих ублюдков от областного туризма кормить по три раза в день картинками из Лидо по цене натур продуктов! Сколько этих уродов на презентации прокатились? А сколько туристов за то же время липовую область посетили? Сальдо в глубоком минусе!
ответить

турист

сегодня, 14:11
бордюры и плитку не забыли выставить? представляю как туристы толпой приезжают на ежегодное шоу "Миллиардный Капремонт на Советской. Для виптуристов - именные бордюры и плитка, как при стр-ве церквей, потом осмотр стадиона после триллионого ремонта. Собственно все, больше смотреть в городе нечего...
ответить

Вера

сегодня, 13:26
А что с преступностью,избиениями людей,о которых недавно писали,уже покончили в Липецке?
ответить

Еще в рубрике

Вице-премьер Виталий Мутко познакомился с Липецкой областью
#Виталий Мутко #туризм
9
Вице-премьер Виталий Мутко познакомился с Липецкой областью

сегодня, 16:50

Общество
В Липецке отметят Всемирный день защиты прав потребителей
#права потребителей
3
В Липецке отметят Всемирный день защиты прав потребителей

сегодня, 15:48

Общество
В выходные дни липчане жалуются на горячую линию
#горячая линия
3
В выходные дни липчане жалуются на горячую линию

сегодня, 15:34

Общество
В Липецке снова разогнали незаконных торговцев мимозами
#торговля #мимозы
10
В Липецке снова разогнали незаконных торговцев мимозами

сегодня, 15:12

Общество
В Липецке лётчики перехватили более 10 воздушных целей
#Липецкий авиацентр
4
В Липецке лётчики перехватили более 10 воздушных целей

сегодня, 14:28

Общество
8 марта 40 жилых домов в Липецке остались без тепла
#отопление
47
8 марта 40 жилых домов в Липецке остались без тепла

вчера, 20:34

Общество