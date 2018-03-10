Туристический потенциал Липецкой области представляют на международной выставке «Интурмаркет-2018»

XIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет» сегодня стартовала в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. В состав делегации, презентующией успехи регионального туризма и перспективные проекты, вошли представители туроператоров, органов власти, бизнес-структур и специалисты Областного Центра событийного туризма.

Как сообщает Областной Центр событийного туризма, презентации туристических маршрутов и проектов Липецкой области с использованием самых современных технологий пройдут на обновленном стенде площадью более 50 квадратных метров. В программе заявлено участие порядка 20 организаций и предприятий Липецкой области, заинтересованных в развитии туризма на территории нашего региона.

Официальная церемония открытия стенда Липецкой области стартует в 12:00. Важнейшим событием первого дня выставки станет презентация туристического проекта «Русская Черта» и подписание соглашения о намерениях в сфере регионального взаимодействия по вопросу реализации проекта с представителями Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Воронежской областей. Проект «Русская черта» включает уже существующие и разрабатываемые туристические маршруты на территории этих регионов.

Откроет выставочную программу презентация туристического потенциала г. Лебедянь и туристского маршрута «Православные святыни Лебедянского края», а также фестиваля «Яблочный край, ягодный рай». Затем гостям представят международный молодежный фестиваль исторической реконструкции «Русборг», новые турмаршруты в Дом романовской игрушки, расскажут о возможностях отдыха в археологическом парке «Аргамач» и усадьбе «Скорняково-Архангельское». В программе презентаций рядом с именитыми событиями значится и очень молодой «Фестиваль цветов», который в 2017 году был отмечен в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и получил статус «Национального события 2018».

Сегодня же посетителям представят фестивали «Антоновские яблоки», «Раненбургское застолье» и «Казачья застава». Много внимания уделят елецким музеям и популярным туристическим маршрутам. Также гостям расскажут о развитии паломнического туризма на липецкой земле.

Весь день будут работать дегустационные площадки, где можно попробовать и приобрести сыр, мёд, яблоки, наливки и молочную продукцию. Посетители стенда Липецкой области смогут принять участие в мастер-классе по плетению елецкого кружева.

Сразу после завершения трехдневной программы «Интурмаркет-2018» откроется еще одна выставка международного масштаба, в большей степени ориентированная на развитие делового сотрудничества – московская международная туристическая выставка MITT. На ее площадках Центр событийного туризма также представит достижения Липецкой области в индустрии гостеприимства.



