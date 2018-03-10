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В Барнауле СКР начал проверку после избиения школьницы
Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту избиения школьницы в Барнауле, совершенное группой подростков. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СКР по Алтайскому краю.
"В группах социальных сетей размещена информация об избиении в Барнауле несовершеннолетней девочки, совершенном группой школьников. Происходящее подростки записывали на видео, которое опубликовали в социальных сетях. По данному факту руководством следственного управления СК РФ по Алтайскому краю незамедлительно дано указание на проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщениях соцсетей", - сообщили в ведомстве.
На кадрах видно, как несколько девушек-подростков сначала жестоко пинают ногами лежащую на полу в подъезде сверстницу, а затем заставляют ее подняться и несколько раз плюют в лицо. В подписи к видео говорится, что причиной расправы над девушкой стала ревность, - передает ТАСС.