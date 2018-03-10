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В Оренбурге разбился мотопараплан
Пилот летательного аппарата погиб.
Мотопараплан упал в озеро под Оренбургом, на месте работают спасатели, - сообщили в субботу в пресс-службе областного главка МЧС России.
"Десятого марта в 10.25 [08.25 мск]... поступило сообщение о том, что в городе Оренбурге на озере Малахово в районе Сакмарской ТЭЦ произошло падение мотопараплана", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает водолазная группа аварийно-спасательной службы.
Пилот летательного аппарата погиб, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Уточняется, что мотопараплан совершал полет над озером Малахово, предварительно, пилот не справился с управлением.
В экстренных службах рассказали, что полет не согласовывался с властями и достаточной квалификации у пилота не было, - передает ТАСС.
"Десятого марта в 10.25 [08.25 мск]... поступило сообщение о том, что в городе Оренбурге на озере Малахово в районе Сакмарской ТЭЦ произошло падение мотопараплана", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает водолазная группа аварийно-спасательной службы.
Пилот летательного аппарата погиб, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Уточняется, что мотопараплан совершал полет над озером Малахово, предварительно, пилот не справился с управлением.
В экстренных службах рассказали, что полет не согласовывался с властями и достаточной квалификации у пилота не было, - передает ТАСС.