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Губернатор Калифорнии подтвердил гибель заложников в доме ветеранов‍

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#Калифорния #заложники #дом ветеранов
Губернатор Калифорнии подтвердил гибель заложников в доме ветеранов‍

Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил гибель трех сотрудников дома ветеранов войны в результате инцидента с заложниками. Ранее сообщалось, что в пятницу утром по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) была открыта стрельба.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун выразил в субботу свои соболезнования в связи с гибелью заложников в доме ветеранов в американском городе Йонтвил.

"Глубоко опечалены ужасным насилием в доме ветеранов Йонтвила, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя помощи нашим ветеранам. Мы сочувствуем их родным и близким и всему сообществу Йонтвила", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу стало известно, что три взятые в заложники сотрудницы учреждения, где проживают престарелые и инвалиды из числа участников войн, были найдены мертвыми. Как добавляет Reuters, преступник являлся участником программы для ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства.

Правоохранительные органы смогли установить личность мужчины, однако подробности на это счет не были обнародованы, - передает ТАСС.
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#Калифорния #заложники #дом ветеранов

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