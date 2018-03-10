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Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия
Восточную Гуту покинули 13 безоружных боевиков, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.
"В результате длительных переговоров, проведенных офицерами Центра по примирению враждующих сторон, достигнуто соглашение о выводе первой группы боевиков из зоны деэскалации Восточная Гута. Из района вышли 13 исламистов", — сказал Евтушенко.
По его словам, боевики вышли без оружия, провокаций не было. Планируется их отправка в Идлиб, - передает РИА-Новости.
"Переговорный процесс при участии правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен", — отметил Евтушенко.
Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 местного времени. Тем не менее, по заявлению Центра по примирению враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.