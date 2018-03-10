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СМИ назвали новую версию отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля
По данным СМИ, сотрудник местной полиции, сержант Ник Бейли, который также был госпитализирован, посещал дом Скрипалей через несколько часов после их обнаружения в городском парке. При этом врач, который оказывал первую помощь семье, не пострадал.
По данным издания, в результате инцидента с отравлением также тяжело пострадал сотрудник местной полиции Ник Бейли.
Как уточняется, он посетил дом Скрипаля спустя несколько часов после того, как отец и дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в парке.
5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.
Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
В полиции заявили, что после инцидента в Солсбери к врачам обратился 21 человек, - передает RT.