СМИ назвали новую версию отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля‍

По данным СМИ, сотрудник местной полиции, сержант Ник Бейли, который также был госпитализирован, посещал дом Скрипалей через несколько часов после их обнаружения в городском парке. При этом врач, который оказывал первую помощь семье, не пострадал.





По данным издания, в результате инцидента с отравлением также тяжело пострадал сотрудник местной полиции Ник Бейли.



Как уточняется, он посетил дом Скрипаля спустя несколько часов после того, как отец и дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в парке.



5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.



Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.



В полиции заявили, что после инцидента в Солсбери к врачам обратился 21 человек, - передает Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, скорее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом в своём доме в британском Солсбери, а не на улице. Об этом пишет газета The Telegraph.По данным издания, в результате инцидента с отравлением также тяжело пострадал сотрудник местной полиции Ник Бейли.Как уточняется, он посетил дом Скрипаля спустя несколько часов после того, как отец и дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в парке.5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.В полиции заявили, что после инцидента в Солсбери к врачам обратился 21 человек, - передает RT