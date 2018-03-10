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СМИ назвали новую версию отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля‍

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#Отравление Скрипаля
СМИ назвали новую версию отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля‍

По данным СМИ, сотрудник местной полиции, сержант Ник Бейли, который также был госпитализирован, посещал дом Скрипалей через несколько часов после их обнаружения в городском парке. При этом врач, который оказывал первую помощь семье, не пострадал.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, скорее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом в своём доме в британском Солсбери, а не на улице. Об этом пишет газета The Telegraph.

По данным издания, в результате инцидента с отравлением также тяжело пострадал сотрудник местной полиции Ник Бейли.

Как уточняется, он посетил дом Скрипаля спустя несколько часов после того, как отец и дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в парке.

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

В полиции заявили, что после инцидента в Солсбери к врачам обратился 21 человек, - передает RT.
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#Отравление Скрипаля

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