В России

сегодня, 10:05

Путин высказался о вмешательстве в американские выбор

398
#Путин #Россия #США #Трамп #выборы #президент #вмешательство
Путин высказался о вмешательстве в американские выбор

России незачем вмешиваться в американские выборы, - заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Президент России Владимир Путин заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в России. Об этом он рассказал в ходе интервью телеканалу NBC News.

«Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают», — сказал он.

Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что Москва не вмешивается в выборы в США. «У нас есть принципы, которые заключаются в том, что никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других. Мы не ставим перед собой такую цель, как вмешательство в выборы. Мы не видим, какой цели мы можем достичь, предпринимая подобное вмешательство. Нет у нас такой цели. Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?», — утверждает он.

Помимо этого, Путин возложил ответственность за испорченные российско-американские отношения на США, - передает Lenta.ru.

Слова Путина даны в обратном переводе с английского.

Ранее российский лидер предположил, что россияне, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы, могли работать на США. «Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов», — сказал Путин и подчеркнул, что среди обвиненных «с таким же успехом» могли оказаться и американцы.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению расследования американской стороны, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований. Вашингтон и прежде неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы, однако российская сторона отвергает все обвинения.
398
#Путин #Россия #США #Трамп #выборы #президент #вмешательство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Барнауле СКР начал проверку после избиения школьницы
#Баранул #школьница #избиение
В Барнауле СКР начал проверку после избиения школьницы

сегодня, 11:46

В России
В Оренбурге разбился мотопараплан
#Оренбург #мотопараплан
В Оренбурге разбился мотопараплан

сегодня, 11:22

В России
Директор «Современника» пообещал разобраться в ситуации с Ефремовым‍
#Театр #Ефремов #Современник
Директор «Современника» пообещал разобраться в ситуации с Ефремовым‍

сегодня, 10:31

В России
Посольство России в США предложило Госдепу назначать встречи в Twitter‍
#Россия #США #Госдеп
Посольство России в США предложило Госдепу назначать встречи в Twitter‍

вчера, 10:55

В России
Новак и Шефчович обсудили ситуацию с активами «Газпрома»‍
#Газмпром #газ #Новак
Новак и Шефчович обсудили ситуацию с активами «Газпрома»‍

вчера, 10:50

В России
Заявление Порошенко о разрушении России назвали истерикой
#Порошенко #Украина #Россия
Заявление Порошенко о разрушении России назвали истерикой

вчера, 10:44

В России