Происшествия

сегодня, 09:17

Москвич приехал на дачу в Липецкую область и нелепо погиб

32 10397
#несчастный случай
11
Москвич приехал на дачу в Липецкую область и нелепо погиб

Мужчина упал на обрезанную поросль.

Несчастный случай произошел вечером 9 марта в деревне Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области: здесь на своем участке погиб 31-летний дачник.

По данным GOROD48, правоохранители пришли к выводу, что житель Москвы поскользнулся в темноте и упал на свежесрубленную поросль. Острый обрезок сучка проткнул ему глаз и проник в мозг. 


32 10397
#несчастный случай
11

Комментарии (32)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сюникиу

31 минуту назад
Ну ни фига -дачная жизнь и ее последствия
ответить

Много людей

51 минуту назад
Родились чтобы смотреть телевизор и покупать-готовить-есть свою еду из магнита или 5-ки
ответить

Неа

52 минуты назад
все Украинские фашисты существуют только в телевизоре.
ответить

наверное

сегодня, 16:44
выпивали
ответить

ГОРОЖАНИН

сегодня, 16:06
вы конченный человек ,он такой же человек ,только лучше.Земля ему пухом
ответить

МАсвкичей

сегодня, 16:02
не жалко!
ответить

BLOOD_JO

сегодня, 15:30
Бывали случаи и в деревенских сортирах тонули, проваливались.
ответить

777

сегодня, 15:27
Во судьба какая настигнет нас не пойми где да от нее не убежись беда.
ответить

Наталья

сегодня, 15:24
Ужас какой то
ответить

Я тебя уверяю

сегодня, 14:21
электорат, к москвичу он не имеет никакого отношения. Такой же лимитос,как и ты,просто живёт в Москве В лучшем случае его деды-бабки по лимиту приехали,а домишко остался типа под дачу.Вот и катаются такие на свою историческую "родину". Так что-генетическая память, однако. Потому и странный.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Дачный домик остался без крыши в результате пожара
#пожар
3
Дачный домик остался без крыши в результате пожара

53 минуты назад

Происшествия
Двое детей выскочили под автомобиль
#правила дорожного движения
55
Двое детей выскочили под автомобиль

сегодня, 10:25

Происшествия
Ельчане спасли пытавшегося спрыгнуть с моста парня
#падение с высоты
25
Ельчане спасли пытавшегося спрыгнуть с моста парня

вчера, 17:01

Происшествия
У бара на улице Шуминского липчанина пырнули ножом
#поножовщина
44
У бара на улице Шуминского липчанина пырнули ножом

вчера, 14:25

Происшествия
94-летнюю пенсионерку убили в Липецкой области
#убийство
26
94-летнюю пенсионерку убили в Липецкой области

вчера, 12:06

Происшествия
В «Европейском» бродячие собаки разорвали домашнюю кошку
#бродячие собаки #бешенство
385
В «Европейском» бродячие собаки разорвали домашнюю кошку

вчера, 11:35

Происшествия