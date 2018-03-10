Москвич приехал на дачу в Липецкую область и нелепо погиб

Мужчина упал на обрезанную поросль.

Несчастный случай произошел вечером 9 марта в деревне Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области: здесь на своем участке погиб 31-летний дачник.



По данным GOROD48, правоохранители пришли к выводу, что житель Москвы поскользнулся в темноте и упал на свежесрубленную поросль. Острый обрезок сучка проткнул ему глаз и проник в мозг.





