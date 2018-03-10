Происшествия
сегодня, 09:17
Москвич приехал на дачу в Липецкую область и нелепо погиб
32 10397
Мужчина упал на обрезанную поросль.
Несчастный случай произошел вечером 9 марта в деревне Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области: здесь на своем участке погиб 31-летний дачник.
По данным GOROD48, правоохранители пришли к выводу, что житель Москвы поскользнулся в темноте и упал на свежесрубленную поросль. Острый обрезок сучка проткнул ему глаз и проник в мозг.
По данным GOROD48, правоохранители пришли к выводу, что житель Москвы поскользнулся в темноте и упал на свежесрубленную поросль. Острый обрезок сучка проткнул ему глаз и проник в мозг.
32 10397
Сюникиу
Много людей
Неа
наверное
ГОРОЖАНИН
МАсвкичей
BLOOD_JO
777
Наталья
Я тебя уверяю