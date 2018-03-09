Культура

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«Марьины хороводы» посвятят праздникам народного календаря

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#музей #выставка
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«Марьины хороводы» посвятят праздникам народного календаря

Выставка пройдет с апреля по июнь.

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства приглашает творческих липчан к участию в ежегодном открытом городском конкурсе «Марьины хороводы». В этом году тема конкурса — «Праздники народного календаря».

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, конкурс проводится уже в третий раз и с каждым годом привлекает все больше участников среди педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, преподавателей художественных студий и школ, студентов, мастеров и любителей народного и декоративно-прикладного искусства.

Конкурс является продолжением миссии музея по популяризация традиционной народной культуры, сохранения и развития традиционных образов в декоративно-прикладном искусстве, и одновременно позволяет поддержать и дать развитие новым авторским решениям. Для участия в конкурсе принимаются как авторские, так и коллективные работы.

Специальное жюри конкурса будет оценивать работы по таким критериям как соблюдение традиционных техник исполнения в изделиях; уровень мастерства, качество выполненной работы; гармоничность и яркость художественного образа; оригинальность в творческой работе.

Победителей выберут в трёх основных номинациях: "Верность народным традициям в декоративно-прикладном искусстве", "Современные идеи и оригинальность образа" и "«Марья-искусница»: владение выбранной техникой". А также в двух специальных номинациях: "Лучшая коллективная работа", "Оригинальность исполнения"

Награждение победителей состоится на открытии выставки конкурсных работ, которая продлится с апреля по июнь.

Приём заявок и творческих работ на конкурс «Марьины хороводы» осуществляется с 26 марта по 11 апреля.
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#музей #выставка
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