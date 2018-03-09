Выходные в Липецкой области снежные и холоднее обычного на 2 градуса

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться на юго-западной периферии антициклона - ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой, днем в отдельных районах умеренный снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят 6-7 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем также небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем температура составит от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный снег. Температура ночью от -9 до -11 градусов, днем от 3 до 5 градусов мороза.

10 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1933 году – 23 градусов ниже нуля.