«Застывшее время»: сто лет одиночества липецкой Розы Люксембург

Мороз и солнце - такой был чудесный день, когда мы отправились посетить столетний поселок Розы Люксембург в Липецком районе.

Когда-то, почти сто лет назад, здесь проживали 46 человек. В последние годы село стремительно опустело - здесь остались несколько жителей. Вокруг - поля. До ближайшего большого населённого пункта - 8 км. Это Ивово, центр Ивовского сельсовета. Там восстанавливают храм Дмитрия Солунского. Поэтому жители Розы Люксембург своим престольным праздником считают Дмитриев день.



Но есть здесь и своя церковь - в каких-то полутора километрах от села Розы Люксембург в поле стоит заброшенный храм Богоявления Господня, который так и называют - полевая церковь. Когда-то здесь было большое село - Спасское-Чириково. Церковь освятили в 1805 году. До сих пор на стенах внутри храма сохранились фрески. Рядом ещё одно вымирающее село - Куйманы. Но если в Розе Люксембург жителей можно пересчитать по пальцам, то в Куйманах их - почти два десятка.



В закатном свете церковь особенно таинственна. Внутри все поросло деревьями. Свод над трапезной обвалился - в зияющей круглой дыре угасающими лучами солнца светилось небо. У стен полевой церкви - маленькое ухоженное кладбище. На нем сохранились могилы XIX века.



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