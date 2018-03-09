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сегодня, 12:29

«Застывшее время»: сто лет одиночества липецкой Розы Люксембург

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: сто лет одиночества липецкой Розы Люксембург

Мороз и солнце - такой был чудесный день, когда мы отправились посетить столетний поселок Розы Люксембург в Липецком районе. 

Когда-то, почти сто лет назад, здесь проживали 46 человек. В последние годы село стремительно опустело - здесь остались несколько жителей. Вокруг - поля. До ближайшего большого населённого пункта - 8 км. Это Ивово, центр Ивовского сельсовета. Там восстанавливают храм Дмитрия Солунского. Поэтому жители Розы Люксембург своим престольным праздником считают Дмитриев день.

Но есть здесь и своя церковь - в каких-то полутора километрах от села Розы Люксембург в поле стоит заброшенный храм Богоявления Господня, который так и называют - полевая церковь. Когда-то здесь было большое село - Спасское-Чириково. Церковь освятили в 1805 году. До сих пор на стенах внутри храма сохранились фрески. Рядом ещё одно вымирающее село - Куйманы. Но если в Розе Люксембург жителей можно пересчитать по пальцам, то в Куйманах их - почти два десятка. 

В закатном свете церковь особенно таинственна. Внутри все поросло деревьями. Свод над трапезной обвалился - в зияющей круглой дыре угасающими лучами солнца светилось небо. У стен полевой церкви - маленькое ухоженное кладбище. На нем сохранились могилы XIX века. 

 Координаты для навигатора или смартфона: 52.704506, 39.100791.
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#маршрут выходного дня #застывшее время
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Комментарии (5)

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Наталья

27 минут назад
Ребята, молодцы. Интересно смотреть на заброшенные здания.
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Нонка

39 минут назад
Спасибо ВАМ -человечно
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Святая русь .

52 минуты назад
Росия вымирает , русских скаждим годом все меньше , скоро можно будет заносить руских в красную книгу. Маскву оккупировали инаверци.
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Сергей 13

сегодня, 15:05
Виктор, ага,и эти люди строили заводы и пахали в колхозах,а нынешнее поколение наплевало на их память и радуется демократии.В Сибири она своя,в Москве своя.И пока это племя не поймет,что власть берут только с оружием в руках и никто за тебя этого не сделает,всё так и будет.Это не Путин и К.,это с Вашего молчаливого согласия все уничтожается.Сидите дома и стоните,-"а что я могу".
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Виктор

сегодня, 14:51
С грустью смотрю все ваши выпуски программ... Спасибо за память, о которой вы нам напоминаете... Постоянно думаю : а ведь здесь жили , радуясь или огорчаясь, люди..
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