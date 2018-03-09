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В «Европейском» бродячие собаки разорвали домашнюю кошку
82 4768
Жители микрорайона насчитали в двух стаях 18 животных.
В редакцию GOROD48 позвонила жительница одного из домов в микрорайоне «Европейский» и сообщила, что в застраиваемом жилом массиве полно бродячих собак.
- Какие-то из них - с замороженных строек, другие, очевидно, прибились к ним. В итоге в микрорайоне стало страшно жить. Недавно GOROD48 писал о том, как несколько мужчин спасли собаку, которая как-то попала на верхний этаж недостроенного дома. Я читала отзывы к этой публикации - многие их хвалили. Но мне кажется, что они сослужили жителям микрорайона медвежью услугу - от этих собак никому нет покоя. Сегодня утром, например, на стройплощадке у заселенного дома №56 по улице Стаханова они загрызли насмерть домашнюю кошку. Я сделала фотографию. А завтра они нападут на ребенка!
Женщина очень эмоционально рассказала о том, очевидцем чему бывает ежедневно. Из окон своей квартиры она видит, как взрослые собаки третируют тех, кто помладше. Они подкидывают их вверх носами, кусают: «Ни днем, ни ночью нам нет покоя от визгов и лая».
- Вчера одна стая едва не разорвала щенка. Очевидно, он потерялся, так как был в ошейнике. Они рвали его так страшно, что я ревела белугой! На какой -то тряпке он отлежался, а сегодня утром потихоньку вышел на улицу, привязался к какой-то прохожей и ушел из места, где едва не погиб. На меня саму как-то напали сразу шесть собак. Я шла с магазина с пакетами в руках, а они схватили меня за юбку и стали тянуть ее в разные стороны. Не знаю, как отбилась от них ногами, а то бы пришла домой только в куртке!
Читательницу GOROD48 крайне беспокоит тот факт, что в Липецке тревожная картина с бешенством.
- Представьте, что будет, если бешеная собака попадет на стройки нашего микрорайона! Она покусает нескольких других, и бешеной станет вся стая. И что тогда? Вызывать Росгрвардию?
Вопрос нашей читательницы мы адресовали в мэрию.
- Об обеспечении эпизоотического благополучия заботятся специализированные службы. За два месяца 2018-го по заказу управления главного смотрителя города подрядной организацией отловлено 986 бродячих животных - почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому этой женщине, как, впрочем, и другим горожанам, обеспокоенным проблемой безнадзорных животных, нужно обращаться с заявкой в управление главного смотрителя Липецка. Там ее примут и передадут к исполнению в подрядную организацию, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Есть в этой истории одно «но»: муниципальных «догхантеров» не пускают на охраняемые объекты. Итак, стоит ждать реализации описанного жительницей «Европейского» страшного сценария?
- Какие-то из них - с замороженных строек, другие, очевидно, прибились к ним. В итоге в микрорайоне стало страшно жить. Недавно GOROD48 писал о том, как несколько мужчин спасли собаку, которая как-то попала на верхний этаж недостроенного дома. Я читала отзывы к этой публикации - многие их хвалили. Но мне кажется, что они сослужили жителям микрорайона медвежью услугу - от этих собак никому нет покоя. Сегодня утром, например, на стройплощадке у заселенного дома №56 по улице Стаханова они загрызли насмерть домашнюю кошку. Я сделала фотографию. А завтра они нападут на ребенка!
Женщина очень эмоционально рассказала о том, очевидцем чему бывает ежедневно. Из окон своей квартиры она видит, как взрослые собаки третируют тех, кто помладше. Они подкидывают их вверх носами, кусают: «Ни днем, ни ночью нам нет покоя от визгов и лая».
- Вчера одна стая едва не разорвала щенка. Очевидно, он потерялся, так как был в ошейнике. Они рвали его так страшно, что я ревела белугой! На какой -то тряпке он отлежался, а сегодня утром потихоньку вышел на улицу, привязался к какой-то прохожей и ушел из места, где едва не погиб. На меня саму как-то напали сразу шесть собак. Я шла с магазина с пакетами в руках, а они схватили меня за юбку и стали тянуть ее в разные стороны. Не знаю, как отбилась от них ногами, а то бы пришла домой только в куртке!
Читательницу GOROD48 крайне беспокоит тот факт, что в Липецке тревожная картина с бешенством.
- Представьте, что будет, если бешеная собака попадет на стройки нашего микрорайона! Она покусает нескольких других, и бешеной станет вся стая. И что тогда? Вызывать Росгрвардию?
Вопрос нашей читательницы мы адресовали в мэрию.
- Об обеспечении эпизоотического благополучия заботятся специализированные службы. За два месяца 2018-го по заказу управления главного смотрителя города подрядной организацией отловлено 986 бродячих животных - почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому этой женщине, как, впрочем, и другим горожанам, обеспокоенным проблемой безнадзорных животных, нужно обращаться с заявкой в управление главного смотрителя Липецка. Там ее примут и передадут к исполнению в подрядную организацию, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Есть в этой истории одно «но»: муниципальных «догхантеров» не пускают на охраняемые объекты. Итак, стоит ждать реализации описанного жительницей «Европейского» страшного сценария?
82 4768
Горожанин
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