Происшествия

сегодня, 11:35

В «Европейском» бродячие собаки разорвали домашнюю кошку

82 4768
#бродячие собаки #бешенство
5
В «Европейском» бродячие собаки разорвали домашнюю кошку

Жители микрорайона насчитали в двух стаях 18 животных.

В редакцию GOROD48 позвонила жительница одного из домов в микрорайоне «Европейский» и сообщила, что в застраиваемом жилом массиве полно бродячих собак.

- Какие-то из них - с замороженных строек, другие, очевидно, прибились к ним. В итоге в микрорайоне стало страшно жить. Недавно GOROD48 писал о том, как несколько мужчин спасли собаку, которая как-то попала на верхний этаж недостроенного дома. Я читала отзывы к этой публикации - многие их хвалили. Но мне кажется, что они сослужили жителям микрорайона медвежью услугу - от этих собак никому нет покоя. Сегодня утром, например, на стройплощадке у заселенного дома №56 по улице Стаханова они загрызли насмерть домашнюю кошку. Я сделала фотографию. А завтра они нападут на ребенка!

IMG_1954.JPG

Женщина очень эмоционально рассказала о том, очевидцем чему бывает ежедневно. Из окон своей квартиры она видит, как взрослые собаки третируют тех, кто помладше. Они подкидывают их вверх носами, кусают: «Ни днем, ни ночью нам нет покоя от визгов и лая».

- Вчера одна стая едва не разорвала щенка. Очевидно, он потерялся, так как был в ошейнике. Они рвали его так страшно, что я ревела белугой! На какой -то тряпке он отлежался, а сегодня утром потихоньку вышел на улицу, привязался к какой-то прохожей и ушел из места, где едва не погиб. На меня саму как-то напали сразу шесть собак. Я шла с магазина с пакетами в руках, а они схватили меня за юбку и стали тянуть ее в разные стороны. Не знаю, как отбилась от них ногами, а то бы пришла домой только в куртке!

IMG_1908.JPG

Читательницу GOROD48 крайне беспокоит тот факт, что в Липецке тревожная картина с бешенством.

- Представьте, что будет, если бешеная собака попадет на стройки нашего микрорайона! Она покусает нескольких других, и бешеной станет вся стая. И что тогда? Вызывать Росгрвардию?

Вопрос нашей читательницы мы адресовали в мэрию.

- Об обеспечении эпизоотического благополучия заботятся специализированные службы. За два месяца 2018-го по заказу управления главного смотрителя города подрядной организацией отловлено 986 бродячих животных - почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому этой женщине, как, впрочем, и другим горожанам, обеспокоенным проблемой безнадзорных животных, нужно обращаться с заявкой в управление главного смотрителя Липецка. Там ее примут и передадут к исполнению в подрядную организацию, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Есть в этой истории одно «но»: муниципальных «догхантеров» не пускают на охраняемые объекты. Итак, стоит ждать реализации описанного жительницей «Европейского» страшного сценария?
82 4768
#бродячие собаки #бешенство
5

Комментарии (82)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Горожанин

20 минут назад
у нас на районе тоже много собак, у придурков типа тебя началось весеннее обострение.
ответить

Люблю Липецк

20 минут назад
Я это не просто так написала. Шла с ребёнком а эти твари налители начали за одежду меня и ребёнка хватать благо машина проезжала начала сигналить и пытаться на них наехать вот и спугнули а так бы все.
ответить

Горожанин

25 минут назад
Любитель собак и кошек , в твоем случае 2 варианта - либо ты идиот, либо тролль.
ответить

Ра

29 минут назад
Вот я б только радовалась, если б мои налоги пошли на такое благое дело как обустройство приютов для животных. Позиция сильного это не уничтожение, а помощь и поддержка. Убийство привлекает убогих разумом..
ответить

Люблю Липецк

31 минуту назад
Кто защищает этих собак пусть эти же собаки разорвут
ответить

гость

31 минуту назад
Что-то не пишут про Тербунского маньяка, и про мужика, который снял с жены скальп.
ответить

Гость

34 минуты назад
леший , не ты ли грозил отбить у шведов пяточек ? Я про мещеров , гуманист ты наш )))
ответить

гость

34 минуты назад
Брешут власти как всегда, готовят мнение людей, чтобы работала фабрика смерти Гены Ульшина, чтобы по-прежнему пилились немалые деньги.
ответить

Любитель собак и кошек

41 минуту назад
Отстреливать надо вас недохромосомные меркантильные людишки , возьмите лучше да и прокормите бездомных животных , глядишь и ваше никчёмное мировозрение повернётся лицом ко всему живому ! Ваша участь меркантильные людишки - это убится об стену , от своих умозаключений !!! А собачки пусть ЖИВУТ !!! Совет : если желаешь смерти животному -убейся САМ !!!!
ответить

Читать умеете?

47 минут назад
горожанам, обеспокоенным проблемой безнадзорных животных, нужно обращаться с заявкой в управление главного смотрителя Липецка.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

У бара на улице Шуминского липчанина пырнули ножом
#поножовщина
18
У бара на улице Шуминского липчанина пырнули ножом

сегодня, 14:25

Происшествия
94-летнюю пенсионерку убили в Липецкой области
#убийство
12
94-летнюю пенсионерку убили в Липецкой области

сегодня, 12:06

Происшествия
В Ельце задержали похитителя ноутбука
#кража
1
В Ельце задержали похитителя ноутбука

сегодня, 09:43

Происшествия
Месяц поисков ребенка в Липецкой области не дал результатов
#пропавшие без вести
22
Месяц поисков ребенка в Липецкой области не дал результатов

вчера, 17:11

Происшествия
Липчанка выпала из окна 3-го этажа
#Падение с высоты
94
Липчанка выпала из окна 3-го этажа

вчера, 13:49

Происшествия
Полицейские задержали похитителей коляски
#кража
26
Полицейские задержали похитителей коляски

вчера, 09:34

Происшествия