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Новак и Шефчович обсудили ситуацию с активами «Газпрома»‍

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#Газмпром #газ #Новак #Шефчович
Новак и Шефчович обсудили ситуацию с активами «Газпрома»‍

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович и министр энергетики России Александр Новак обсудили ситуацию с активами «Газпрома».

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и министр энергетики России Александр Новак обсудили ситуацию с активами "Газпрома" на Украине, ЕК находится в тесном контакте как с Москвой, так и с Киевом, - сообщил РИА-Новости источник, знакомый с вопросом.

"Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остается в тесном контакте с обеими сторонами", — ответил собеседник агентства на вопрос относительно контактов Новака и Шефчовича по теме возможной заморозки активов "Газпрома".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что власти страны в рамках исполнительного производства по делу о "злоупотреблении монопольным положением на рынке" начали опись и арест имущества, которое принадлежит "Газпрому".

Под арест, по его словам, попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

Стокгольмский арбитраж в декабре обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" около 2 миллиардов долларов за поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, оставив условие "бери или плати" для 80% от этого объема.

Судебное разбирательство "Нафтогаза" с "Газпромом" длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери и плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.
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#Газмпром #газ #Новак #Шефчович

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