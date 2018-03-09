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Заявление Порошенко о разрушении России назвали истерикой

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#Порошенко #Украина #Россия #истерика #
Заявление Порошенко о разрушении России назвали истерикой

Ранее Порошенко в интервью газете Financial Times обвинил Россию в нарушении норм международного права.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который заявил, что Россию ждёт «разрушение» из-за спора между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придётся что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают. Как только будет завершено строительство «Северного потока — 2», украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — заявил он.

Джабаров также отметил, что «легитимность самого Порошенко весьма сомнительна», поэтому его высказывание о соблюдении законов вызывает много вопросов.

«Мы знаем, как он пришёл к власти, помним о государственном перевороте. Выборы были поспешные и прошли под дулом автомата. В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны», — добавил сенатор.

Ранее Порошенко заявил, что Россия не выполняет решение Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом», в связи с чем страну ждёт «разрушение».

Украинский премьер Владимир Гройсман рассказал, что на Украине приступили к аресту имущества, которое принадлежит «Газпрому».

В Совете Федерации прокомментировали ФАН намерение киевских властей арестовать имущество российской компании.
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#Порошенко #Украина #Россия #истерика #

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