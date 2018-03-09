вчера, 17:23
48-летний рецидивист поджег автомобиль медсестры
Мужчина отомстил за отказ.
Как сообщает VSE42.ru, жительница микрорайона Ягуновский сообщила, что неизвестные подожгли ее автомобиль, который был припаркован на территории одного из лечебных учреждений города, где кемеровчанка работает медсестрой.
Злоумышленники облили иномарку горючей жидкостью и подожгли, в результате чего обгорел задний бампер и частично корпус. Сумма ущерба составила около 50 000 рублей.
После задержания 48-летнего подозреваемого выяснилось, что он некоторое время назад находился на стационарном лечении в данном учреждении. Мужчина обратил внимание на привлекательную медсестру и активно принялся ухаживать за женщиной, но взаимного расположения так и не добился, поэтому после очередного отказа злоумышленник решил отомстить потерпевшей.