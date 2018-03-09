48-летний рецидивист поджег автомобиль медсестры

Мужчина отомстил за отказ.

В Кемерово задержали 48-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, который поджег автомобиль "Datsun on-DO", принадлежавший отвергшей его ухаживания женщине.Как сообщает VSE42.ru , жительница микрорайона Ягуновский сообщила, что неизвестные подожгли ее автомобиль, который был припаркован на территории одного из лечебных учреждений города, где кемеровчанка работает медсестрой.

Злоумышленники облили иномарку горючей жидкостью и подожгли, в результате чего обгорел задний бампер и частично корпус. Сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

После задержания 48-летнего подозреваемого выяснилось, что он некоторое время назад находился на стационарном лечении в данном учреждении. Мужчина обратил внимание на привлекательную медсестру и активно принялся ухаживать за женщиной, но взаимного расположения так и не добился, поэтому после очередного отказа злоумышленник решил отомстить потерпевшей.



