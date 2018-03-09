Происшествия

вчера, 17:11

Месяц поисков ребенка в Липецкой области не дал результатов

10 3695
#пропавшие без вести
3
Месяц поисков ребенка в Липецкой области не дал результатов

Поиски 9-летнего мальчика, который пропал 9 февраля этого года в селе Чернава Измалковского района до сих пор не дали результатов. 

Сегодня участники поисковой операции, а это волонтеры, полицейские и спасатели повторно осмотрели 20 километров береговой линии реки Быстрая Сосна, к которой вели следы мальчика. В 17.00 поисковые работы были завершены, ребенок не обнаружен.

Напомним, что мальчик пропал по дороге из школы домой. Его рюкзак нашли у полыньи на льду реки.

10 3695
#пропавшие без вести
3

Комментарии (10)

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Delia Green

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Delia Green

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Sergey

сегодня, 01:13
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Возмущённая

сегодня, 00:55
Мама одна воспитывает мальчика. И кого там проверять, она вся чёрная от горя ходит по берегу.
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гость

вчера, 23:35
нужно проверять родителей. рюкзак у воды дпя отвода глаз.
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паша

вчера, 23:22
до 12 лет дети не понимают что такое опасные места и не знают что делать когда остаются одни...родители, следите за своими детьми... надеюсь все-таки найдут мальчика
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Леся

вчера, 23:12
Не пойму почему они заострили внимание именно на воде?? Может он в другом месте. Можно было просто разделится и не только в воде искать но и в окрестности. Дай бог что бы все обошлось и мальчика нашли Родителям терпения.
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гостья

вчера, 20:11
Создается впечатление, что рюкзак у полыньи для отвода глаз. Может не там, все-таки, ищут. И причина исчезновения ребенка другая. Господи, помилуй и помоги!
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Ванька

вчера, 18:23
Дай бог терпения родителям .
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Dansun

вчера, 18:04
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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