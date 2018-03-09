Месяц поисков ребенка в Липецкой области не дал результатов

Поиски 9-летнего мальчика, который пропал 9 февраля этого года в селе Чернава Измалковского района до сих пор не дали результатов.

Сегодня участники поисковой операции, а это волонтеры, полицейские и спасатели повторно осмотрели 20 километров береговой линии реки Быстрая Сосна, к которой вели следы мальчика. В 17.00 поисковые работы были завершены, ребенок не обнаружен.

Напомним, что мальчик пропал по дороге из школы домой. Его рюкзак нашли у полыньи на льду реки.