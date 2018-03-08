В Липецкой области мокрый снег и до +1

Возможен гололед.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 марта в Липецкой области облачно, ночью повсеместно, а днем местами небольшие осадки: снег и мокрый снег, также возможен гололед и налипание мокрого снега, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью -3 -8 градусов, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно, возможны небольшие осадки в виде снега, на дорогах гололедица. Температура ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.