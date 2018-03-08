Погода в Липецке

58 минут назад

В Липецкой области мокрый снег и до +1

2 376
#снегопад
В Липецкой области мокрый снег и до +1

Возможен гололед.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 марта в Липецкой области облачно, ночью повсеместно, а днем местами небольшие осадки: снег и мокрый снег, также возможен гололед и налипание мокрого снега, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью -3 -8 градусов, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

В Липецке облачно, возможны небольшие осадки в виде снега, на дорогах гололедица. Температура ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.

2 376
#снегопад

Комментарии (2)

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Ученые

6 минут назад
Ученые составили прогноз погоды до 2050 года для Москвы (май—сентябрь) станут летними, (ноябрь—март Зимними) температура вырастит на 3 градуса годовая норма по осадкам которая есть сейчас будет перекрываться уже в 9-10-ом месяце года при это в разгар лето в отдельные годы раз в 17-19 лет в Москве будет выпадать снег при этом количество днем с температурой +30 и выше будет увеличиваться а Декабрь - Январь станут такими же как Февраль и Март или даже теплее.
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фрагма

55 минут назад
лето будет уже в апреле
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