сегодня, 11:01
На цветочном рынке ажиотажа не наблюдается
8 марта цветочный рынок на проспекте Победы в Липецке по сравнению с прошлыми годами оказался не самым популярным местом, где мужчины покупают подарки своим женщинам.
Тем не менее, у рынка дежурят наряды ГИБДД, следящие за тем, чтобы подъезжающие на машинах липчане не перекрывали проезд по проспекту.
А вот в цветочных магазинах и салонах с девяти утра большие очереди. При этом флористы не только делают букеты для тех кто пришел своими ногами, но и готовят цветы для доставки по телефонным звонкам - именно этот способ покупки традиционных знаков внимания в Международный женский день предпочитают многие липецкие мужчины.
Цены на цветы не слишком высоки: от нескольких десятков рублей за тюльпан до двух трех сотен за розу.
Липчанин .
Хохлы глядят на календарь
ССЕЛКИ
ПроСЛОЕЧКА
)))
Левий Матвей сборщик податей
Липчанин
Нонка
Хохлы глядят на календарь
ага