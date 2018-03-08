На цветочном рынке ажиотажа не наблюдается

8 марта цветочный рынок на проспекте Победы в Липецке по сравнению с прошлыми годами оказался не самым популярным местом, где мужчины покупают подарки своим женщинам.

Как говорят продавцы рынка, основной наплыв покупателей был вчера.



Тем не менее, у рынка дежурят наряды ГИБДД, следящие за тем, чтобы подъезжающие на машинах липчане не перекрывали проезд по проспекту.



А вот в цветочных магазинах и салонах с девяти утра большие очереди. При этом флористы не только делают букеты для тех кто пришел своими ногами, но и готовят цветы для доставки по телефонным звонкам - именно этот способ покупки традиционных знаков внимания в Международный женский день предпочитают многие липецкие мужчины.



Цены на цветы не слишком высоки: от нескольких десятков рублей за тюльпан до двух трех сотен за розу.





