Общество

сегодня, 11:01

На цветочном рынке ажиотажа не наблюдается

26 2771
#8 марта
2
На цветочном рынке ажиотажа не наблюдается

8 марта цветочный рынок на проспекте Победы в Липецке по сравнению с прошлыми годами оказался не самым популярным местом, где мужчины покупают подарки своим женщинам. 

Как говорят продавцы рынка, основной наплыв покупателей был вчера.

Тем не менее, у рынка дежурят наряды ГИБДД, следящие за тем, чтобы подъезжающие на машинах липчане не перекрывали проезд по проспекту.

А вот в цветочных магазинах и салонах с девяти утра большие очереди. При этом флористы не только делают букеты для тех кто пришел своими ногами, но и готовят цветы для доставки по телефонным звонкам - именно этот способ покупки традиционных знаков внимания в Международный женский день предпочитают многие липецкие мужчины.

Цены на цветы не слишком высоки: от нескольких десятков рублей за тюльпан до двух трех сотен за розу.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
26 2771
#8 марта
2

Комментарии (26)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин .

24 минуты назад
Да кому нужны эти веники, есть вещи по существеней так что мусора напрасно тратят время и деньги переводят .
ответить

Хохлы глядят на календарь

32 минуты назад
Вот до чего всякая поганая едроэсэсэовская падаль людей довела, даже цветы люди не покупают!
ответить

ССЕЛКИ

46 минут назад
ЯБЕЗ НДС ОПТОМ ПРОДАЛ ПО 5. .НАВАР 25О.
ответить

ПроСЛОЕЧКА

47 минут назад
Рынок снести ,на сегодняшний день он не актуален , продавцов трудоустроить в "ОЭЗ ПТТ Липецк " ,а на этой земле построить высотки с подземными автопарковками !
ответить

)))

сегодня, 15:38
Это анахроизм.
ответить

Левий Матвей сборщик податей

сегодня, 15:06
Там дорого, букетики из тюльпанов по 300-500 р, точно такие в ленте по 100 продают. Рынок действительно для лохов, в магазинах куда лучше можно купить цветы и куда дешевле. А не месть грязь в этом столе, под ор зазывающих прокуренных сальных бабищь.
ответить

Липчанин

сегодня, 15:04
Народ поумнел и не идет в этот гадюшный рынок. Заказал неделю назад, пришел, забрал в магазине обалденный букет, подарил. Идти на рынок даже в голову не пришло.
ответить

Нонка

сегодня, 14:48
Да поглянгьте ка какой чмыревник -цветочный рынок Ремонт то надо делать Грязь и антисанитария -легче в магазине купить где тепло и светло
ответить

Хохлы глядят на календарь

сегодня, 14:43
И боятся что Киев переименуют в Силуановск
ответить

ага

сегодня, 14:42
Ваш Грудинин прямо отец родной!!!!!! Сколько получаете за агитацию?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области женщин больше, чем мужчин
#женщины #8 марта #Международный женский день
17
В Липецкой области женщин больше, чем мужчин

сегодня, 07:24

Общество
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов
#цветы #8 марта
57
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов

вчера, 22:28

Общество
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин
#Сирия #Ан-26 #авиакатастрофа
2
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин

вчера, 19:37

Общество
Систему дополнительного образования презентуют 18 марта
#образование
4
Систему дополнительного образования презентуют 18 марта

вчера, 18:01

Общество
Почти 400 липчан поставили детей в очередь в садик через Интернет
#образование #дети #детский сад
Почти 400 липчан поставили детей в очередь в садик через Интернет

вчера, 17:52

Общество
В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники
В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники

вчера, 17:30

Общество