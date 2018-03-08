Происшествия

сегодня, 09:34

Полицейские задержали похитителей коляски

14 1877
#кража
1
Полицейские задержали похитителей коляски

Коляску из подъезда украли еще в январе.

Сотрудники полиции задержали 38-летнюю липчанку и 49-летнего жителя Тербунского района подозреваемых в краже детской коляски.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, коляску украли еще 22 января из подъезда жилого дома по улице Гагарина.

Известно, что задержанные ранее уже были судимы. 
14 1877
#кража
1

Комментарии (14)

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Алкаш

18 минут назад
Людям зарплаты надо платить нормальные и смысла воровать коляски не будет. Если у людей будут деньги, то они будут своим детям покупать новые коляски, а не с рук б/у у алкашей.
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ПОП

23 минуты назад
это брат кралик был!
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Не член партии «Единая Россия»

33 минуты назад
Есть коляски по 10 000 рублей и еще дороже. Чему вы остолопы тут радуетесь,
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Гнус

сегодня, 14:56
Крупномасштабная безрезультатная операция
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Боцман

сегодня, 14:40
Тирбуны шалят нипадеццки !
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правильно

сегодня, 13:02
А то некоторые совсем очешуели у детей коляски воруют .что пропивать уже нечего?
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Ну что сказать

сегодня, 12:24
Медаль за отвагу,чтобы царь вручил и грамоту на стенку,а мля пузырь палёнки на отдел выделить.Лошье вы кумовное.
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колхозник

сегодня, 11:07
Борщев а н, Обработались как Борщев ан,из фильма Афоня.
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френч

сегодня, 11:06
Тербунским ничего не будет,их крышуют.
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Борщев а н

сегодня, 10:56
Дааа́! Обработались все прям до умопомрачения!!!
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