Полицейские задержали похитителей коляски

Коляску из подъезда украли еще в январе.

Сотрудники полиции задержали 38-летнюю липчанку и 49-летнего жителя Тербунского района подозреваемых в краже детской коляски.



Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, коляску украли еще 22 января из подъезда жилого дома по улице Гагарина.



Известно, что задержанные ранее уже были судимы.