Происшествия
сегодня, 09:34
Полицейские задержали похитителей коляски
Коляску из подъезда украли еще в январе.
Сотрудники полиции задержали 38-летнюю липчанку и 49-летнего жителя Тербунского района подозреваемых в краже детской коляски.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, коляску украли еще 22 января из подъезда жилого дома по улице Гагарина.
Известно, что задержанные ранее уже были судимы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, коляску украли еще 22 января из подъезда жилого дома по улице Гагарина.
Известно, что задержанные ранее уже были судимы.
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