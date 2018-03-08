В Липецке изъяли более 200 букетов цветов

Мимозами и тюльпанами торговали незаконно.

В преддверии Международного женского дня, сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области был проведен рейд на территории города Липецка по несанкционированной уличной торговле.



- Как грибы после дождя, перед праздником на многих остановках и в других местах, где более высокая проходимость, появились торговцы с цветами, - отмечают а управлении. - Большинство продавцов не имели разрешительных документов на торговое место, специалистам управления приходилось сворачивать незаконную торговлю – составляли протоколы об административном правонарушении по ст.6.2 КоАП ЛО и изымали товар.



В ходе рейда было изъято из оборота более 200 букетов цветов (мимоз, тюльпанов), данный товар отправлен на склад для хранения. Административные материалы будут рассмотрены управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и приняты соответствующие меры.