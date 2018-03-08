Общество

вчера, 22:28

В Липецке изъяли более 200 букетов цветов

16 1054
#цветы #8 марта
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов

Мимозами и тюльпанами торговали незаконно.

В преддверии Международного женского дня, сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области был проведен рейд на территории города Липецка по несанкционированной уличной торговле.

- Как грибы после дождя, перед праздником на многих остановках и в других местах, где более высокая проходимость, появились торговцы с цветами, - отмечают а управлении. - Большинство продавцов не имели разрешительных документов на торговое место, специалистам управления приходилось сворачивать незаконную торговлю – составляли протоколы об административном правонарушении по ст.6.2 КоАП ЛО и изымали товар.

В ходе рейда было изъято из оборота более 200 букетов цветов (мимоз, тюльпанов), данный товар отправлен на склад для хранения. Административные материалы будут рассмотрены управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и приняты соответствующие меры.
16 1054
#цветы #8 марта

Комментарии (16)

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Ага

сегодня, 03:39
Людям жрать неуй хоть какую капейку за работают.
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Zet

сегодня, 03:18
Елизавета, ну и сиди как дура без подарка.
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Еще шесть лет

сегодня, 02:30
У путлера и его единофашистов есть только два метода:изъять и запретить все, что идет мимо их карманов!
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Caryn Montesino

сегодня, 02:22
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сегодня, 01:30
Трусов надо отжать
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Женам

сегодня, 01:29
Наверное отняли и подарят
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надо было арестовать

сегодня, 00:35
житель, Закон должен быть один для всех. Надо было не только цветы конфисковать, но и посадить спекулянтов на сутки в кутузку.
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Не любят они наших женщин

сегодня, 00:30
Они всё сделали, чтобы эти букетов цветов не достались женщинам на 8 марта.
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Это уже совсем невыносимо

вчера, 23:52
А как обеспечить Пятерочке, Ленте, и прочих офшорных хапуг в продаже даже цветов, простому народу лишили чувствовать себе человеком, гражданином страны»Россия», пиво, табак, спиртное ... и цветы, должны продаваться в офшорных супер-гипер маркетах, по бешенным и необоснованным завышенным ценами, а простой российский народ как холопы должны и обязаны только платить и платить всю жизнь, кому и за что, и где поднять бабла?????
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житель

вчера, 23:20
как надоели эти поберушки, уже не знают как денег сорвать с народа, я сегодня купил цветы и был рад что они продавались под боком и не надо было ехать в специальные места где продают цветы и терять 3 часа, купил недорого! пусть продают! за 2 дня они не кому не доставят неудобств! что за законы?!
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