Общество
вчера, 22:28
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов
Мимозами и тюльпанами торговали незаконно.
В преддверии Международного женского дня, сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области был проведен рейд на территории города Липецка по несанкционированной уличной торговле.
- Как грибы после дождя, перед праздником на многих остановках и в других местах, где более высокая проходимость, появились торговцы с цветами, - отмечают а управлении. - Большинство продавцов не имели разрешительных документов на торговое место, специалистам управления приходилось сворачивать незаконную торговлю – составляли протоколы об административном правонарушении по ст.6.2 КоАП ЛО и изымали товар.
В ходе рейда было изъято из оборота более 200 букетов цветов (мимоз, тюльпанов), данный товар отправлен на склад для хранения. Административные материалы будут рассмотрены управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и приняты соответствующие меры.
- Как грибы после дождя, перед праздником на многих остановках и в других местах, где более высокая проходимость, появились торговцы с цветами, - отмечают а управлении. - Большинство продавцов не имели разрешительных документов на торговое место, специалистам управления приходилось сворачивать незаконную торговлю – составляли протоколы об административном правонарушении по ст.6.2 КоАП ЛО и изымали товар.
В ходе рейда было изъято из оборота более 200 букетов цветов (мимоз, тюльпанов), данный товар отправлен на склад для хранения. Административные материалы будут рассмотрены управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и приняты соответствующие меры.
Ага
Zet
Еще шесть лет
Caryn Montesino
Еще
Женам
надо было арестовать
Не любят они наших женщин
Это уже совсем невыносимо
житель