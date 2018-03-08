Общество

вчера, 19:37

В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин

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#Сирия #Ан-26 #авиакатастрофа
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В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин

В официальном списке погибших он не значится.

Как стало известно GOROD48 в авиакатастрофе, произошедшей на авиабазе Хмеймим в Сирии 6 марта погиб липчанин, прапорщик парашютно-десантной службы Андрей Дорофеев.

Андрей Дорофеев служил на липецкой авиабазе, а затем был переведен на аэродром Кубинка, откуда его командировали в Сирию.

В опубликованном в СМИ списке погибших на борту Ан-26 Андрей Дорофеев, по неизвестным причинам, не значится.

По данным GOROD48, прощание с Андреем Дорофеевым состоится 9 марта в гарнизонном доме офицеров, похоронят прапорщика на военном секторе Косыревского кладбища.

Среди погибших на борту Ан-26 также бывший военнослужащий Липецкого авиацентра - капитан Семен Шейнцвит. Уроженец Ейска проходил в Липецке службу несколько лет назад.


Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии, на авиабазе Хмеймим 6 марта, при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 39 военнослужащих российской армии.



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#Сирия #Ан-26 #авиакатастрофа
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Комментарии (2)

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Caryn Montesino

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