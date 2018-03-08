вчера, 19:37
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин
В официальном списке погибших он не значится.
Андрей Дорофеев служил на липецкой авиабазе, а затем был переведен на аэродром Кубинка, откуда его командировали в Сирию.
В опубликованном в СМИ списке погибших на борту Ан-26 Андрей Дорофеев, по неизвестным причинам, не значится.
По данным GOROD48, прощание с Андреем Дорофеевым состоится 9 марта в гарнизонном доме офицеров, похоронят прапорщика на военном секторе Косыревского кладбища.
Среди погибших на борту Ан-26 также бывший военнослужащий Липецкого авиацентра - капитан Семен Шейнцвит. Уроженец Ейска проходил в Липецке службу несколько лет назад.
Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии, на авиабазе Хмеймим 6 марта, при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 39 военнослужащих российской армии.
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