В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин

В официальном списке погибших он не значится.

Как стало известно GOROD48 в авиакатастрофе, произошедшей на авиабазе Хмеймим в Сирии 6 марта погиб липчанин, прапорщик парашютно-десантной службы Андрей Дорофеев.Андрей Дорофеев служил на липецкой авиабазе, а затем был переведен на аэродром Кубинка, откуда его командировали в Сирию.В опубликованном в СМИ списке погибших на борту Ан-26 Андрей Дорофеев, по неизвестным причинам, не значится.По данным GOROD48, прощание с Андреем Дорофеевым состоится 9 марта в гарнизонном доме офицеров, похоронят прапорщика на военном секторе Косыревского кладбища.Среди погибших на борту Ан-26 также бывший военнослужащий Липецкого авиацентра - капитан Семен Шейнцвит. Уроженец Ейска проходил в Липецке службу несколько лет назад.



Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии, на авиабазе Хмеймим 6 марта, при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 39 военнослужащих российской армии.