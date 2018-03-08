Общество

вчера, 18:01

Систему дополнительного образования презентуют 18 марта

4 866
#образование
1
Систему дополнительного образования презентуют 18 марта

Сейчас полным ходом идет подготовка.

В 2017-2018 году был запущен муниципальный проект «Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 18 марта в рамках Дня единых действий состоится мероприятие «Кружки и секции, или Презентация системы дополнительного образования».

Школы города, а также 5 учреждений дополнительного образования (всего 66 образовательных учреждений) гостеприимно распахнут свои двери. Сейчас полным ходом там идет подготовка к Дням открытых дверей, коллективы разрабатывают уникальные программы, в ходе которых у родителей, посетивших мероприятия, будет возможность поближе познакомиться с жизнью школы во внеучебное время, узнать о достижениях учащихся, выбрать для своих детей маршруты развития. Ребятам тоже не придется скучать: их ждут кружки по интересам, встречи с известными людьми, интерактивные игры, спортивные состязания.
4 866
#образование
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Caryn Montesino

сегодня, 02:22
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Ооооо

сегодня, 01:32
Датф случайно совпали)
ответить

паша

сегодня, 00:04
отличные новости для семей с детьми!
ответить

Ктулху

вчера, 18:17
У нас на этот день другие планы. Лес, природа. Шашлыки и пиво.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке изъяли более 200 букетов цветов
#цветы #8 марта
16
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов

вчера, 22:28

Общество
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин
#Сирия #Ан-26 #авиакатастрофа
2
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин

вчера, 19:37

Общество
Почти 400 липчан поставили детей в очередь в садик через Интернет
#образование #дети #детский сад
Почти 400 липчан поставили детей в очередь в садик через Интернет

вчера, 17:52

Общество
В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники
1
В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники

вчера, 17:30

Общество
Олег Королев не попал в группу влиятельных губернаторов
#рейтинг #исследования
43
Олег Королев не попал в группу влиятельных губернаторов

вчера, 16:53

Общество
В праздничный день в Липецкой области снег и до 0 градусов
#оттепель
В праздничный день в Липецкой области снег и до 0 градусов

вчера, 16:28

Общество