Систему дополнительного образования презентуют 18 марта

Сейчас полным ходом идет подготовка.

В 2017-2018 году был запущен муниципальный проект «Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 18 марта в рамках Дня единых действий состоится мероприятие «Кружки и секции, или Презентация системы дополнительного образования».



Школы города, а также 5 учреждений дополнительного образования (всего 66 образовательных учреждений) гостеприимно распахнут свои двери. Сейчас полным ходом там идет подготовка к Дням открытых дверей, коллективы разрабатывают уникальные программы, в ходе которых у родителей, посетивших мероприятия, будет возможность поближе познакомиться с жизнью школы во внеучебное время, узнать о достижениях учащихся, выбрать для своих детей маршруты развития. Ребятам тоже не придется скучать: их ждут кружки по интересам, встречи с известными людьми, интерактивные игры, спортивные состязания.