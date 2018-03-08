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вчера, 18:12
Липецкая вечЁрка: дерзкая Бузова, тайна старого парка и жизнь без пенсий
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 7 марта.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про запрет медиков выступать Ольге Бузовой в нашем городе с концертом. Не нашедшей своей судьбы на «Дом-2» и потерявшей мужа начинающей певице врачи запретили ходить. Но дерзкая девушка не отказалась от выступления в Липецке.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями страшной находки. Накануне на улице Ушинского (территория сокольского парка) нашли разложившийся труп. Тело лежало в канализационном коллекторе.
Оживленное обсуждение вызвало предложение липчанина наделять семьи земельными участками. «Семьи смогут получать все необходимое от своих поместий в 2-3 га, своего хозяйства, огорода, сада, и жить без пособий и пенсий в своей здоровой, крепкой, полной семье, в полной занятости всю жизнь, в здоровье полноценном».
Множество мнений собрала тема поведения на дороге «хозяев жизни». Нарушения — езда по встречной полосе — были совершены около остановки «Нижний парк». Сначала маршрутку №330 обогнал серый внедорожник «Тойота», а потом на встречную полосу перестроилась и белая «Мазда».
Между тем немало эмоций у липчан вызвал опрос горожанок о том, что же они не хотят получить в подарок на 8 Марта. А вы уже готовы поздравлять? Проверьте, может быть, вы попали в антирейтинг ожиданий.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про запрет медиков выступать Ольге Бузовой в нашем городе с концертом. Не нашедшей своей судьбы на «Дом-2» и потерявшей мужа начинающей певице врачи запретили ходить. Но дерзкая девушка не отказалась от выступления в Липецке.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями страшной находки. Накануне на улице Ушинского (территория сокольского парка) нашли разложившийся труп. Тело лежало в канализационном коллекторе.
Оживленное обсуждение вызвало предложение липчанина наделять семьи земельными участками. «Семьи смогут получать все необходимое от своих поместий в 2-3 га, своего хозяйства, огорода, сада, и жить без пособий и пенсий в своей здоровой, крепкой, полной семье, в полной занятости всю жизнь, в здоровье полноценном».
Множество мнений собрала тема поведения на дороге «хозяев жизни». Нарушения — езда по встречной полосе — были совершены около остановки «Нижний парк». Сначала маршрутку №330 обогнал серый внедорожник «Тойота», а потом на встречную полосу перестроилась и белая «Мазда».
Между тем немало эмоций у липчан вызвал опрос горожанок о том, что же они не хотят получить в подарок на 8 Марта. А вы уже готовы поздравлять? Проверьте, может быть, вы попали в антирейтинг ожиданий.
Казьмин Николай
Caryn Montesino
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Сокольский
Алкаш
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