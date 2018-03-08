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вчера, 18:12

Липецкая вечЁрка: дерзкая Бузова, тайна старого парка и жизнь без пенсий

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: дерзкая Бузова, тайна старого парка и жизнь без пенсий
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 7 марта.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про запрет медиков выступать Ольге Бузовой в нашем городе с концертом. Не нашедшей своей судьбы на «Дом-2» и потерявшей мужа начинающей певице врачи запретили ходить. Но дерзкая девушка не отказалась от выступления в Липецке.

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями страшной находки. Накануне на улице Ушинского (территория сокольского парка) нашли разложившийся труп. Тело лежало в канализационном коллекторе.

Оживленное обсуждение вызвало предложение липчанина наделять семьи земельными участками. «Семьи смогут получать все необходимое от своих поместий в 2-3 га, своего хозяйства, огорода, сада, и жить без пособий и пенсий в своей здоровой, крепкой, полной семье, в полной занятости всю жизнь, в здоровье полноценном».

Множество мнений собрала тема поведения на дороге «хозяев жизни». Нарушения — езда по встречной полосе — были совершены около остановки «Нижний парк». Сначала маршрутку №330 обогнал серый внедорожник «Тойота», а потом на встречную полосу перестроилась и белая «Мазда».

Между тем немало эмоций у липчан вызвал опрос горожанок о том, что же они не хотят получить в подарок на 8 Марта. А вы уже готовы поздравлять? Проверьте, может быть, вы попали в антирейтинг ожиданий

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#обзор #события #вечЁрка
3

Комментарии (6)

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Казьмин Николай

сегодня, 02:59
Бузова это кто? Сосалка с интеллектом домашнего хомячка?
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123

вчера, 21:44
Кто такая аРбузова?
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Сокольский

вчера, 20:09
Думаю, Грач Игорёк, в коллекторе окачурился.
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Алкаш

вчера, 18:50
404, Замени ссылку в адресной строке с https://gorod48.ru/news/699321/%20/ на https://gorod48.ru/news/699321/ и станет доступной.
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404

вчера, 18:29
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