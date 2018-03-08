Олег Королев не попал в группу влиятельных губернаторов

Глава администрации Липецкой области занял 58 место

Агентство политических и экономических коммуникаций ( АПЭК ) подвело итоги февраля и составило рейтинг влияния российских губернаторов.

«Важными факторами, влияющими на региональную политику в феврале, стали предвыборные поездки Владимира Путина, Российский инвестиционный форум в Сочи, обсуждение вооруженных инцидентов в школах, коррупционных и иных скандалов, значимые кадровые решения, взаимодействие губернаторов с крупным бизнесом, а также внешнеполитические факторы.

Традиционно усиливают позиции главы регионов, которые Владимир Путин посетил в феврале: глава Красноярского края Александр Усс (поднимается с 17-го на 15-е место), врио главы Новосибирской области Андрей Травников (с 50-го на 46-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 69-го на 62-е место). Также после встречи с президентом незначительно укрепляется губернатор Иркутской области Сергей Левченко (с 60-го на 59-е место).

Позитивные тенденции наблюдаются для губернаторов, участвующих в значимых общенациональных проектах или получающих благоприятные оценки федеральных ведомств. Усиливает позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 8-го на 5-е место). Укрепляется и влияние главы Свердловской области Евгения Куйвашева (с 20-го на 18-е место) - после того, как Средний Урал вошел в тройку лидеров рейтинга региональной инфраструктуры поддержки экспорта Минэкономразвития.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев не попал в группы губернаторов с очень сильным, или просто сильным влиянием, расположившись в группе «середнячков» - на 58 месте.