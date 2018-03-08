Общество

вчера, 16:53

Олег Королев не попал в группу влиятельных губернаторов

43 1934
#рейтинг #исследования
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Олег Королев не попал в группу влиятельных губернаторов

Глава администрации Липецкой области занял 58 место

Агентство политических и экономических коммуникаций ( АПЭК) подвело итоги февраля и составило рейтинг влияния российских губернаторов.

«Важными факторами, влияющими на региональную политику в феврале, стали предвыборные поездки Владимира Путина, Российский инвестиционный форум в Сочи, обсуждение вооруженных инцидентов в школах, коррупционных и иных скандалов, значимые кадровые решения, взаимодействие губернаторов с крупным бизнесом, а также внешнеполитические факторы.

Традиционно усиливают позиции главы регионов, которые Владимир Путин посетил в феврале: глава Красноярского края Александр Усс (поднимается с 17-го на 15-е место), врио главы Новосибирской области Андрей Травников (с 50-го на 46-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 69-го на 62-е место). Также после встречи с президентом незначительно укрепляется губернатор Иркутской области Сергей Левченко (с 60-го на 59-е место).

Позитивные тенденции наблюдаются для губернаторов, участвующих в значимых общенациональных проектах или получающих благоприятные оценки федеральных ведомств. Усиливает позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 8-го на 5-е место). Укрепляется и влияние главы Свердловской области Евгения Куйвашева (с 20-го на 18-е место) - после того, как Средний Урал вошел в тройку лидеров рейтинга региональной инфраструктуры поддержки экспорта Минэкономразвития.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев не попал в группы губернаторов с очень сильным, или просто сильным влиянием, расположившись в группе «середнячков» - на 58 месте.

 

43 1934
#рейтинг #исследования
1

Комментарии (43)

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Caryn Montesino

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Респект

сегодня, 01:34
Вова, !!!!!!
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Хмурое утро

сегодня, 00:32
Уйди сам, Петрович! Не жди, когда пинками вынесут.
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Вова

сегодня, 00:27
Как хорошо мы "плохо" жили, Когда Генсек был "дорогой," Лишь потеряв, мы оценили, Как мы любили тот "застой." Хочу в страну без олигархов, Без проституток и бомжей, Без губернаторов-монархов, И власть хочу без сволочей.
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Максим

сегодня, 00:08
Видел выступление Жириновского так вот он про Влиятельного сказал, что Президент ничего с ним сделать не может! Представляете сколько Лисин даёт ему для заноса? Другого просто нет. Всё что пишется просто пиар и поднятия нулевого рейтинга!
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Сердобольный

вчера, 23:33
Грядут мартовские иды!!!
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Житель

вчера, 23:31
Сейчас сходить на выборы - это что то типа субботника при СССР, только в гос.учреж. заставляют работников различными бонусами: премии, отгула, быть не лишенным премии, быть не уволенным, так для галочки. Для работников не гос сектора - по фиг но до них тоже спускают разнарядки чтоб была посещаемость. Выборы просто клоунада, все понимают одни идут другим пофиг, а на самом деле выборов НЕТ!
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Серый

вчера, 23:22
Лисин тоже на 58 месте по "бедности". Ровненко шагают ......
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Житель

вчера, 23:01
ТВ, Марк Твен: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…»
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ТВ

вчера, 22:50
Житель, зачем так безнадёжно?
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