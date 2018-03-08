В России

вчера, 16:50

За 17 лет количество самоубийств в РФ снизилось почти в три раза

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#самоубийство
За 17 лет количество самоубийств в РФ снизилось почти в три раза

Уровень смертности от суицидов в России в 2017 году оказался рекордно низким с начала тысячелетия. По данным Росстата, в 2000-м самоубийством жизнь покончили около 57 тыс. человек, в прошлом году — 20,1 тыс. Это почти втрое меньше.

Как пишут «Известия», эсперты объясняют тенденцию стабилизацией жизни в стране. Психиатр, кандидат медицинских наук Тамара Дорохова пояснила, что одна из базовых потребностей человека — безопасность.

«Сейчас в стране наблюдается консолидация общества. Почти каждый в целом ощущает себя в безопасности, гордится своим отечеством. Хотя еще в 1990-е годы россияне чувствовали себя неуверенно, многие стремились уехать, а кто-то — даже уйти из жизни», — отметила она.

Отмечается, что наибольшее количество самоубийств совершается в возрасте 20–55 лет, а не среди несовершеннолетних. Наиболее склонны к суициду мужчины, особенно в возрасте 35–39 лет.

По мнению ученых, подростковые суициды не связаны с экономической или политической ситуацией в стране. Эксперты отмечают, что в последние годы значительно улучшилось качество работы госструктур по профилактике самоубийств. А после волны популярности «групп смерти» в соцсетях родители тоже стали внимательнее к своим детям-подросткам.

1 446
#самоубийство

Комментарии (1)

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ага

вчера, 17:47
и мы опять на 2 месте в мире по суицидам...
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