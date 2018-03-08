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вчера, 16:49

Климатологи назвали страны, которые исчезнут из-за глобального потепления

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#потепление
Климатологи назвали страны, которые исчезнут из-за глобального потепления

Прошедшая зима стала самой холодной и снежной за несколько десятилетий. 

Связано ли это с изменением климата, кто сможет заработать на климатических изменениях, как предотвратить потерю Россией 2–3% ВВП и тысяч гектаров земли к 2050 году и какие страны исчезнут из-за глобального потепления? Ответы на эти и другие вопросы на круглом столе «Известий» дали климатологи, экономисты, врачи и математики.

В дискуссии приняли участие Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН; Мeхман Мамедов, кардиолог, профессор, эксперт «Лиги здоровья нации»; Марина Салтыкова, заведующая лабораторией изучения проблем изменения климата, биoметеорoлoгии и арктической медицины ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России; Владимир Гoрдин, профессор департамента математики факультета экономических наук НИУ ВШЭ, почетный сотрудник Гидрометеослужбы России; Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ, а также Игорь Макаров, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

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#потепление

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