Климатологи назвали страны, которые исчезнут из-за глобального потепления

Прошедшая зима стала самой холодной и снежной за несколько десятилетий.

Связано ли это с изменением климата, кто сможет заработать на климатических изменениях, как предотвратить потерю Россией 2–3% ВВП и тысяч гектаров земли к 2050 году и какие страны исчезнут из-за глобального потепления? Ответы на эти и другие вопросы на круглом столе «Известий» дали климатологи, экономисты, врачи и математики.



В дискуссии приняли участие Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН; Мeхман Мамедов, кардиолог, профессор, эксперт «Лиги здоровья нации»; Марина Салтыкова, заведующая лабораторией изучения проблем изменения климата, биoметеорoлoгии и арктической медицины ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России; Владимир Гoрдин, профессор департамента математики факультета экономических наук НИУ ВШЭ, почетный сотрудник Гидрометеослужбы России; Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ, а также Игорь Макаров, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.