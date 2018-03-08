В России
вчера, 16:32
На мусорном полигоне «Ядрово» в Подмосковье введен режим ЧС
Власти Волоколамского района Подмосковья готовят документы для введения режима ЧС
Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории мусорного полигона "Ядрово", чтобы начать его рекультивацию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Евгения Гаврилова.
Ранее от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона.
"ЧС введен на территории полигона, что даст возможность начать рекультивацию в административном режиме", - сказал Гаврилов. Решение было принято после выездного совещания вблизи свалки, которое прошло во вторник.
В начале недели активисты сообщали в соцсетях о прошедшем 3 марта митинге, участники которого требовали закрыть "Ядрово", отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, а также протестовали против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.
Было решено в экстренном порядке возвести на свалке систему сжигания свалочного газа и приступить к реабилитации отработанной части объекта. Режим ЧС позволяет выбрать подрядчика без проведения долгосрочного конкурса.
"Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.
Ранее от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона.
"ЧС введен на территории полигона, что даст возможность начать рекультивацию в административном режиме", - сказал Гаврилов. Решение было принято после выездного совещания вблизи свалки, которое прошло во вторник.
В начале недели активисты сообщали в соцсетях о прошедшем 3 марта митинге, участники которого требовали закрыть "Ядрово", отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, а также протестовали против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.
Было решено в экстренном порядке возвести на свалке систему сжигания свалочного газа и приступить к реабилитации отработанной части объекта. Режим ЧС позволяет выбрать подрядчика без проведения долгосрочного конкурса.
"Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.