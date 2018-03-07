В праздничный день в Липецкой области снег и до 0 градусов

8 марта под влиянием атмосферных фронтов циклона с юга в Липецкой области ожидается снег различной интенсивности.

9 марта с ростом атмосферного давления прогнозируются небольшие осадки: снег и мокрый снег. 10 марта с приближением циклона с запада в Липецкой области вновь ожидаются интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью снег — местами сильный, днем также небольшой снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью -5 -10 градусов, днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью снег, днем также осадки преимущественно в виде снега. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.

Самым теплым 8 марта в Липецке был в 2002 году: +9, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1960 году — 27 градусов мороза.