В мире

15 минут назад

Coca-Cola начнет выпускать алкогольные напитки‍

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Coca-Cola начнет выпускать алкогольные напитки‍

Это произойдет впервые за всю историю существования Coca-Cola

Работу над созданием первого в своей 125-летней истории алкогольного напитка ведет крупнейшая в мире компания по изготовлению безалкогольных напитков Coca-Cola Company, - передают Известия.

О разработке алкогольного напитка в компании задумались на фоне интереса к растущему в Японии рынку спиртного, на котором в настоящий момент доминируют японские бренды Strong Zero, Highball Lemon and Slat и другие.

Компания выйдет на рынок легкого алкоголя с разными фруктовыми вкусами — «чжухай». Крепость коктейлей такого рода в среднем составляет 3—8%. Традиционно они готовятся из японского крепкого сётю, ароматизаторов, газировки и пользуется большой популярностью у женщин.

О намерении экспериментировать со слабоалкогольными напитками заявил президент японского подразделения Coca-Cola Джордж Гардуньо. По его словам, в 2018 году компания намерена выйти на рынок продуктов «чжухай».
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