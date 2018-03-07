В мире
15 минут назад
Coca-Cola начнет выпускать алкогольные напитки
Это произойдет впервые за всю историю существования Coca-Cola
Работу над созданием первого в своей 125-летней истории алкогольного напитка ведет крупнейшая в мире компания по изготовлению безалкогольных напитков Coca-Cola Company, - передают Известия.
О разработке алкогольного напитка в компании задумались на фоне интереса к растущему в Японии рынку спиртного, на котором в настоящий момент доминируют японские бренды Strong Zero, Highball Lemon and Slat и другие.
Компания выйдет на рынок легкого алкоголя с разными фруктовыми вкусами — «чжухай». Крепость коктейлей такого рода в среднем составляет 3—8%. Традиционно они готовятся из японского крепкого сётю, ароматизаторов, газировки и пользуется большой популярностью у женщин.
О намерении экспериментировать со слабоалкогольными напитками заявил президент японского подразделения Coca-Cola Джордж Гардуньо. По его словам, в 2018 году компания намерена выйти на рынок продуктов «чжухай».
О разработке алкогольного напитка в компании задумались на фоне интереса к растущему в Японии рынку спиртного, на котором в настоящий момент доминируют японские бренды Strong Zero, Highball Lemon and Slat и другие.
Компания выйдет на рынок легкого алкоголя с разными фруктовыми вкусами — «чжухай». Крепость коктейлей такого рода в среднем составляет 3—8%. Традиционно они готовятся из японского крепкого сётю, ароматизаторов, газировки и пользуется большой популярностью у женщин.
О намерении экспериментировать со слабоалкогольными напитками заявил президент японского подразделения Coca-Cola Джордж Гардуньо. По его словам, в 2018 году компания намерена выйти на рынок продуктов «чжухай».