Предприятия Липецкой области увеличили за год инвестиции почти на 8%

Инвестиции в основной капитал в Липецкой области в 2017 году выросли на 7,8%. Показатель нашего региона оказался выше среднероссийского на 3,4 процентных пункта (+4,4%), следует из материалов Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций составил 139,9 млрд. рублей.

Самый заметный рост оказался у республики Крым, где объем инвестиций увеличился в 2,3 раза и Севастополя (+65%) - преимущественно за счет привлеченных средств федерального, регионального и местного бюджетов. А вот на долю собственных средств, вложенных в инвестирование своей экономики на данных территориях пришлось 14,2% и 10,7% соответственно.

В Липецкой области наблюдается обратная зависимость: здесь на долю собственных средств, привлеченных в качестве инвестиций, пришлось 56,2% (в среднем по России — 52,1%), и 43,8% - привлеченные средства. При том, государственные средства (федерального, регионального и местных бюджетов) составили, согласно Росстату всего 6,9%, еще 11% - это банковские кредиты. В целом по стране государственные средства в 2017 году составили 16,3%.

Максимальная доля собственных средств в инвестирование отмечена в Тюменской области (85%), Ханты-Мансийском автономном округе (85,7%), Ненецком автономном округе (82,2%). Минимально использовали собственные средства Севастополь (10,7%), Астраханская область (12%), Ингушетия (12,3%), сообщает Росстат.