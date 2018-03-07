Главные развязки Липецка увязли в пробках

Город движется к 8 Марта со скоростью 3 км/ч.

По данным ресурса «Яндекс. Пробки» все главные транспортные развязки Липецка встали в пробках. Скорость движения на некоторых участках города упала до 3 км/ч.



Самая напряженная ситуация — на улицах Меркулова, Мичурина, проспекте 60 лет СССР. Здесь наблюдается минимальная скорость движения. Чуть расторопнее, со скоростью 5 км/ч, можно проехать пересечения Катукова-Стаханова, Космонавтов-Циолковского, Водопьянова-Папина. Еще быстрее — со скоростью 10 км/ч — идет движение на кольце Трубного, в районе Петровского моста, Нижнего парка.



Несмотря на предпраздничный ажиотаж, намертво еще не встало кольцо площади Победы. Здесь, в зависимости от улицы заезда, скорость движения варьируется от 5 до 20 км/ч. Непривычно свободно также на улицах Советской, Ленина и Зегеля, проспекте Победы.