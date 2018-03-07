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Главные развязки Липецка увязли в пробках

8 1055
#пробки #затор
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Главные развязки Липецка увязли в пробках

Город движется к 8 Марта со скоростью 3 км/ч.

По данным ресурса «Яндекс. Пробки» все главные транспортные развязки Липецка встали в пробках. Скорость движения на некоторых участках города упала до 3 км/ч.

Самая напряженная ситуация — на улицах Меркулова, Мичурина, проспекте 60 лет СССР. Здесь наблюдается минимальная скорость движения. Чуть расторопнее, со скоростью 5 км/ч, можно проехать пересечения Катукова-Стаханова, Космонавтов-Циолковского, Водопьянова-Папина. Еще быстрее — со скоростью 10 км/ч — идет движение на кольце Трубного, в районе Петровского моста, Нижнего парка.

Несмотря на предпраздничный ажиотаж, намертво еще не встало кольцо площади Победы. Здесь, в зависимости от улицы заезда, скорость движения варьируется от 5 до 20 км/ч. Непривычно свободно также на улицах Советской, Ленина и Зегеля, проспекте Победы.
8 1055
#пробки #затор
2

Комментарии (8)

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12 минут назад
"Несмотря на предпраздничный ажиотаж..." ажиотаж чего?
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ципка-ципка

16 минут назад
разве такое можно пропустить, ну ты красава,поддерживаю,секс марафон рулит
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Алексей П

24 минуты назад
Все просто- бездарное руководство.....обласи...города....гаи....им бы только денег снять....
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разве такое можно пропустить

24 минуты назад
нынча у шалав гон начался и все еборя на машины и от одной письки до другой
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Серый

33 минуты назад
Какая б..ть выключела светофор у танка.
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Быстрее

41 минуту назад
Езжайте занимать мяста на газонах перед домом,а то щас москвичи к бабкам приедуть,все мяста позанимають.
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Чубайка.

43 минуты назад
Это ещё цветочки яготки после выборов начнутся , город станет ! Думаю что меру недолго осталось жить в липеьцке свалит в тербуны вместе с Губерам .
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777

44 минуты назад
8 марта пол года кормит у некоторых
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