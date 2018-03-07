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Липчанин выращивал марихуану в промышленных объемах и создал нарколабораторию

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#наркотики
Липчанин выращивал марихуану в промышленных объемах и создал нарколабораторию

Компанию липчанину составил белгородец

В Московской области обнаружен ангар, в котором выращивалась марихуана в промышленных масштабах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, участники организованной группы подозреваются в создании двух нарколабораторий по производству наркотиков и создании развитой сети сбыта.

Двое мужчин 35 и 38 лет прибыли из Белгородской и Липецкой областей и арендовали частный дом в Одинцовском районе. На прилегающем участке был установлен ангар, в котором поддерживался оптимальный температурный режим, была система искусственного орошения, вентиляции и фильтрации воздуха, освещение ультрафиолетовыми лампами.

Один из задержанных заявил полицейским, что собирался на основе растительного сырья из конопли разработать лекарство от рака.

Полицейские изъяли 228 кустов растения, две двухсотлитровые бочки с высушенным и спрессованным сырьем, более ста пакетов с готовым товаром общей стоимостью свыше пяти миллионов рублей. Оба приезжих взяты под стражу, против них возбуждено уголовное дело.

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#наркотики

Комментарии (2)

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Ктулху

4 минуты назад
"Во все тяжкие" по русски. А не проще ли "синтетики". Тем более уроки химии были в школе, да и учебник Глинки есть в продаже.
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ну, хоть,кто-то что-то создает

57 минут назад
В этой стране
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