Липчанин выращивал марихуану в промышленных объемах и создал нарколабораторию

Компанию липчанину составил белгородец

В Московской области обнаружен ангар, в котором выращивалась марихуана в промышленных масштабах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, участники организованной группы подозреваются в создании двух нарколабораторий по производству наркотиков и создании развитой сети сбыта.

Двое мужчин 35 и 38 лет прибыли из Белгородской и Липецкой областей и арендовали частный дом в Одинцовском районе. На прилегающем участке был установлен ангар, в котором поддерживался оптимальный температурный режим, была система искусственного орошения, вентиляции и фильтрации воздуха, освещение ультрафиолетовыми лампами.

Один из задержанных заявил полицейским, что собирался на основе растительного сырья из конопли разработать лекарство от рака.

Полицейские изъяли 228 кустов растения, две двухсотлитровые бочки с высушенным и спрессованным сырьем, более ста пакетов с готовым товаром общей стоимостью свыше пяти миллионов рублей. Оба приезжих взяты под стражу, против них возбуждено уголовное дело.