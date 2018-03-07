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сегодня, 15:24

Липецкая область оказалась на дне энергорейтинга

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#энергетика #рейтинг
Липецкая область оказалась на дне энергорейтинга

Регион «питается в долг».

Эксперты «РИА Рейтинг» представили данные ежегодного исследования энергетической независимости регионов. За последние пять лет в России введено в эксплуатацию более 25 ГВт новых генерирующих мощностей. Суммарная установленная мощность российской энергетики в 2017 году превысила показатель 2013 года почти на 6%. Тем не менее, территориальная структура российской электроэнергетики остается очень неоднородной, и многие регионы не обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере, указывают авторы работы.

Эта же тенденция прослеживается в Липецкой области. Регион занял 69 строчку рейтинга, или шестую позицию с конца. Липецкая область потребляет на 7573,0 млн кВт/ч больше, чем производит. Производит же регион только 39,6% от уровня потребления.

Среди регионов Центрального Черноземья показатели Липецкой области еще не самые печальные. В список аутсайдеров, на 72 позицию рейтинга, попала Белгородская область. Здесь производят только 4,6% от необходимого объема электроэнергии.
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#энергетика #рейтинг

Комментарии (3)

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Чтец

19 минут назад
Просто рыжий вместо развития энергетики изобретал методы вывода денег в офшоры.
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Иван

33 минуты назад
Глупый анализ. ТЭЦ, ГЭС строят там где экономически выгодно вырабатывать энергию, а потребление зависит от ппромышленной развитости региона. К чему тут рейтинг привязать.
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Чубайка.

47 минут назад
Нужно развивать нанотехнологии. У чубайса электроэнергии валом и бабок тоже а разроботок ноль лампочка Ильгича и электровелосипед ( чубайк).
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