Общество
сегодня, 15:24
Липецкая область оказалась на дне энергорейтинга
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Регион «питается в долг».
Эксперты «РИА Рейтинг» представили данные ежегодного исследования энергетической независимости регионов. За последние пять лет в России введено в эксплуатацию более 25 ГВт новых генерирующих мощностей. Суммарная установленная мощность российской энергетики в 2017 году превысила показатель 2013 года почти на 6%. Тем не менее, территориальная структура российской электроэнергетики остается очень неоднородной, и многие регионы не обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере, указывают авторы работы.
Эта же тенденция прослеживается в Липецкой области. Регион занял 69 строчку рейтинга, или шестую позицию с конца. Липецкая область потребляет на 7573,0 млн кВт/ч больше, чем производит. Производит же регион только 39,6% от уровня потребления.
Среди регионов Центрального Черноземья показатели Липецкой области еще не самые печальные. В список аутсайдеров, на 72 позицию рейтинга, попала Белгородская область. Здесь производят только 4,6% от необходимого объема электроэнергии.
Эта же тенденция прослеживается в Липецкой области. Регион занял 69 строчку рейтинга, или шестую позицию с конца. Липецкая область потребляет на 7573,0 млн кВт/ч больше, чем производит. Производит же регион только 39,6% от уровня потребления.
Среди регионов Центрального Черноземья показатели Липецкой области еще не самые печальные. В список аутсайдеров, на 72 позицию рейтинга, попала Белгородская область. Здесь производят только 4,6% от необходимого объема электроэнергии.
3 428
Чтец
Иван
Чубайка.