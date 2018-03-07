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сегодня, 14:49

Липецкие таксисты уже включили «праздничный» тариф

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#тариф #такси
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Липецкие таксисты уже включили «праздничный» тариф

Поездка обойдется дороже, чем обычно.

GOROD48 исследовал динамику роста цен на поездки в такси в Липецке в преддверии 8 Марта. За точку отсчета мы взяли маршрут «Быханов сад» - ТЦ «Ноябрьский».

Еще вчера вечером в конце рабочего дня три популярные в городе онлайн-службы заказа такси предлагали добраться от парка до места назначения за 110 рублей, 115 рублей и 100 рублей. Сегодня утром, в час пик, цены составили 86 рублей, 105 рублей и 110 рублей, соответственно. А вот в сокращенный рабочий день поездка на такси резко подорожала в двух первых службах — до 136 и 115 рублей, соответственно. Это агрегаторы сбора заказов объясняют высоким спросом. С учетом стоимости услуги утром цены частично выросли более чем на 50%.

Как ранее отмечали в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, что для расчета стоимости услуг диспетчерские используют не экономически обоснованные расчеты, а такие факторы как время суток, день недели (будни, выходные, праздничные дни), время ожидания пассажира и прочие "нестандартные" условия. В рамках установленных полномочий к хозяйствующим субъектам, допускающим нарушения действующего законодательства, в соответствии со статьей 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования», применяются меры административного воздействия – наложение штрафа в размере 50 000 рублей.
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#тариф #такси
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Комментарии (15)

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пешеход

43 секунды назад
пусть подшабашут в праздник, женщинам своим цветы купят!
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maxim

1 минуту назад
Такси Яша предлагает всем желающим кунилингус ,только сегодня и завтра.
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пешеход

2 минуты назад
да разве это цена 100-150 рублей заплатить? вы чё ноете? уважайте труд таксиста, я считаю что проезд на такси у нас дешёвый!
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эколог

7 минут назад
двойной тариф -это святое,на цветы вам не жалко по трёхе ,а водиле лишний полтинник удушитесь
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дмитрий греков

11 минут назад
жадные пусть пешком ходят и жопу расстрясают-таксисты что не люди чтоли,повысили им и запели,а в пробках ваз возить за так это нормально дааааа,и себе в убыток,итак возим в ноль....не нравиться идите вон к мешерам
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разве такое можно пропустить

21 минуту назад
разве шлюхи упустят выгоду хоть на чём особенно когда в больницу вызываешь этих шалав то двойной тариф
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гостья

40 минут назад
хотите на такси, хотите на автобусе - это выбор каждого...а еще маршрутики частников уберут, автобусы будут ходить редко и такси вообще будет в спросе)))
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Наши люди в булочную на такси не ездят !

53 минуты назад
Укого есть бабки тех грех не пощипать ! Нужно делится.
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Алекс

сегодня, 15:35
худая таксистка на калине, Что за такси?
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Таксист

сегодня, 15:35
Надо цены в три раза увеличивать! А то пьяные бабы сядут и воняют своим перегаром и казякают хуже мужика пьяного, хоть на ходу выкидывай!
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