Липецкие таксисты уже включили «праздничный» тариф

Поездка обойдется дороже, чем обычно.

GOROD48 исследовал динамику роста цен на поездки в такси в Липецке в преддверии 8 Марта. За точку отсчета мы взяли маршрут «Быханов сад» - ТЦ «Ноябрьский».



Еще вчера вечером в конце рабочего дня три популярные в городе онлайн-службы заказа такси предлагали добраться от парка до места назначения за 110 рублей, 115 рублей и 100 рублей. Сегодня утром, в час пик, цены составили 86 рублей, 105 рублей и 110 рублей, соответственно. А вот в сокращенный рабочий день поездка на такси резко подорожала в двух первых службах — до 136 и 115 рублей, соответственно. Это агрегаторы сбора заказов объясняют высоким спросом. С учетом стоимости услуги утром цены частично выросли более чем на 50%.



Как ранее отмечали в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, что для расчета стоимости услуг диспетчерские используют не экономически обоснованные расчеты, а такие факторы как время суток, день недели (будни, выходные, праздничные дни), время ожидания пассажира и прочие "нестандартные" условия. В рамках установленных полномочий к хозяйствующим субъектам, допускающим нарушения действующего законодательства, в соответствии со статьей 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования», применяются меры административного воздействия – наложение штрафа в размере 50 000 рублей.