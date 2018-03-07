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Курянка воровала в Воронеже, а сбывала краденное в Липецке

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#воровство
Курянка воровала в Воронеже, а сбывала краденное в Липецке

Воровку задержали воронежские полицейские

Сотрудники ОСО УМВД России по Воронежу установили и задержали подозреваемую в совершении серии хищений имущества местных жителей. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления 40-летняя жительница Курской области.

Установлено, что 18 декабря 2017 года в период с 11.20 до 11.40 часов злоумышленница позвонила в дверь квартиры, расположенной в многоэтажном доме на улице Никитинской в Воронеже. Дверь открыли два несовершеннолетних ребенка, сообщили, что родителей нет дома. Женщина, воспользовавшись данным обстоятельством, сказала, что снимает порчу и лечит людей. В ходе разговора, она прошла в квартиру и похитила золотые изделия на общую сумму около 300 000 рублей. 31-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Также, в этот день на улице Куцыгина, подозреваемая в квартире 81-летнего местного жителя под предлогом займа на операцию, мошенническим путем завладела денежными средствами в размере более 100 000 рублей. Злоумышленница представилась пенсионеру дальней родственницей, забрала деньги и скрылась. Мужчина обратился с заявлением в дежурную часть.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, способствующая раскрытию преступления, изъяты видеозаписи с камер наблюдения, установленных на пути следования подозреваемой. Благодаря грамотным действиям, сотрудники полиции задержали подозреваемую на территории Курской области.

В отделе полиции она дала признательные показания и пояснила, что освободилась из мест лишения свободы в октябре 2017 года, ей требовались денежные средства. С целью совершения преступлений она прибыла в Воронеж. Похищенные золотые изделия сдала в ломбард, расположенный в Липецке.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража» и статьей 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  Устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений.

Фото: www.s.1rnd.ru

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#воровство

Комментарии (1)

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Горожанин

сегодня, 15:03
Долбаные цыги. Всех в топку вместе с детенышами!
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