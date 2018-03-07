Происшествия
сегодня, 14:06
Езда «хозяев жизни» попала на видео
32 2259
Маршрутку решили обогнать по встречке.
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Читатель GOROD48 поделился с редакцией видеозаписью с автомобильного регистратора. В кадр попали нарушения правил дорожного движения.
Видео зафиксировало сразу два потенциальных лишения водительских прав. Нарушения — езда по встречной полосе — были совершены около остановки «Нижний парк». Сначала маршрутку №330 обогнал серый внедорожник «Тойота», а потом на встречную полосу перестроилась и белая «Мазда».
Автор ролика и его спутница были в шоке от такого поведения «хозяев жизни».
Видео зафиксировало сразу два потенциальных лишения водительских прав. Нарушения — езда по встречной полосе — были совершены около остановки «Нижний парк». Сначала маршрутку №330 обогнал серый внедорожник «Тойота», а потом на встречную полосу перестроилась и белая «Мазда».
Автор ролика и его спутница были в шоке от такого поведения «хозяев жизни».
32 2259
смешно
Не гоните, да не гонимы будете
Водитель
Алексей. А.
где тут "хозяева жизни"?
гостья
Чубайка.
Знаков нет, разметки тоже
НУ БЛИН
если это хозяева жизни,