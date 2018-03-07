Происшествия

сегодня, 14:06

Езда «хозяев жизни» попала на видео

32 2259
#нарушение ПДД
Езда «хозяев жизни» попала на видео

Маршрутку решили обогнать по встречке.

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Читатель GOROD48 поделился с редакцией видеозаписью с автомобильного регистратора. В кадр попали нарушения правил дорожного движения.

Видео зафиксировало сразу два потенциальных лишения водительских прав. Нарушения — езда по встречной полосе — были совершены около остановки «Нижний парк». Сначала маршрутку №330 обогнал серый внедорожник «Тойота», а потом на встречную полосу перестроилась и белая «Мазда».

Автор ролика и его спутница были в шоке от такого поведения «хозяев жизни».
32 2259
#нарушение ПДД

Комментарии (32)

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смешно

1 минуту назад
хозяева на каловозках
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Не гоните, да не гонимы будете

7 минут назад
Хорош бакланить! Разметка там есть? Или снова гаишные разводки про мнимую осевую линию и прочая шняга?
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Водитель

36 минут назад
Пусть в очко забьют себе регистратор, и смотрят каждый вечер. Дибильная парочка
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Алексей. А.

37 минут назад
Каждый день мы неадекватные сумасшедшие при дурки с иносранью головной башки создаем новости на этом сайте: инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз наехал на пешехода, инотаз развалился в яме, инотаз выехал навстречку, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз размазали грузовиком, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз въехал в автобус. Почему это происходит? Да потому что: нам отмороженным придуркам и потомственным алкашам выдают права, нам безмозглому быдлу рекламируют нерусское ГАВНО и втюхивают инотазы, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас - понахавший зассатый люмпен некому выгнать отсюда поганой метлой.
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где тут "хозяева жизни"?

38 минут назад
это дырявое колхозное жлобье на своих кредитных пuдарских иносраковозках
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гостья

38 минут назад
Алексей. А., вот побольше такого стукачества и может будут соблюдать пдд...для порядка нужен кнут и пряник, но сначала кнут...
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Чубайка.

59 минут назад
Нужно разрешить продажу оружия , начять отстрел хозяев жизни . Тогда закон все будут соблюдать и прыти по убавятся у быдла с воровским баблом.
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Знаков нет, разметки тоже

сегодня, 15:39
Но вложить обязательно надо! А если иногородние заблудились? И бабёнка мерзкая " не пропускай его"
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НУ БЛИН

сегодня, 15:26
Тупые.
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если это хозяева жизни,

сегодня, 15:19
То я- царь мира
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