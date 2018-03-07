Езда «хозяев жизни» попала на видео

Маршрутку решили обогнать по встречке.

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Читатель GOROD48 поделился с редакцией видеозаписью с автомобильного регистратора. В кадр попали нарушения правил дорожного движения.



Видео зафиксировало сразу два потенциальных лишения водительских прав. Нарушения — езда по встречной полосе — были совершены около остановки «Нижний парк». Сначала маршрутку №330 обогнал серый внедорожник «Тойота», а потом на встречную полосу перестроилась и белая «Мазда».



Автор ролика и его спутница были в шоке от такого поведения «хозяев жизни».