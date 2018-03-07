Культура

сегодня, 13:27

«Крымскими впечатлениями» поделятся с липчанами

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#выставка
«Крымскими впечатлениями» поделятся с липчанами

16 марта в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Крымские впечатления». На ней будет представлено более 20 живописных работ члена Союза художников России ‒ Сергея Ивановича Потапова.

За два летних месяца 2017 года Потаповым были написаны две серии натурных произведений. Все они проникнуты «безмерным уважением и любовью к Родине, её славе, истории, прошлому, настоящему и будущему…». На выставке «Крымские впечатления» будут экспонироваться не только крымские работы, но и пейзажи родного края. Выставка продлится до 15 апреля 2018 года, сообщают в краеведческом музее.

- Неожиданно, впервые за долгие годы сложилась поездка в Крым, который, несмотря на тяжёлые испытания последних десятилетий, остался таким же русским и родным. Ясно понимаешь, что Крым неотъемлемая часть русской земли и русской истории, - говорит автор картин, Сергей Потапов.

Сергей Потапов родился в городе Липецке в 1960 году. После окончания школы поступил на художественно-графический факультет Липецкого государственного педагогического института, который окончил в 1983 году. Затем работал в лаборатории эстетики НЛМК, старшим художником декоратором в театре драмы и музыкальной комедии им. А.М. Горького в г. Магадане, в Эгвекинотской школе искусств. Вернулся в родной город и стал работать на художественно-графическом факультете ЛГПУ. С 2010 года активно участвовал в областных, межрегиональных, Всероссийских, международных выставках и выставках Министерства Культуры РФ. В 2017 году был принят в Липецкое региональное отделение Союза художников России.

 

570
#выставка

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