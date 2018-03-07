Общество

сегодня, 13:17

Инспекторы ГИБДД поздравили женщин-водителей

5 1133
#8 марта
2
Инспекторы ГИБДД поздравили женщин-водителей

И вручили им цветы с подарками.

Загрузка плеера

Сегодня в Липецке на площади Мира прошел рейд ГИБДД – в этот раз автоинспекторы особое внимание уделяли женщинам за рулем.

Как только инспектор видел автомобиль с женщиной-водителем, немедленно его останавливал и просил предъявить документы. Убедившись, что с ними все в порядке, тут же дарил цветы и сувениры, поздравляя с международным женским днем. Женщины удивлялись, а потом расплывались в улыбке. Некоторые признавались, что редко попадают в поле зрения инспекторов, поэтому такой повод для остановки был особенно приятным.

Не обошлось без сюрпризов. Бдительный водитель мужчина увидел, что среди полицейских в праздничной акции участвует старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова. Мужское сердце не могло оставить ее без внимания, поэтому спустя несколько минут женщине-инспектору от благодарного водителя был презентован тортик.

- Нет ли здесь коррупционной составляющей, - тут же пошутили коллеги мужчины.

Но всем было понятно, что это просто благодарность женщине, которая в преддверии праздника продолжает трудиться, а на следующий день после праздника заступит на дежурство. К тому же за столько лет проведения акции, водители впервые разглядели за капитанскими погонами простую женщину.

- В этот весенний день хочется поздравить женщин за рулем с международным праздником, - рассказал заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по Липецкой области Игорь Тиньков. – Пожелать им тепла, уюта, мира, любви и, конечно же, соблюдения правил дорожного движения, быть примером для других водителей.




img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
5 1133
#8 марта
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ленка с 12

сегодня, 15:23
Пусть у меня занюхает
ответить

12присяжных заседателей

сегодня, 14:50
Поздравляет,а сам принюхивается! Все искренне и от чистого сердца!
ответить

Ксения Лаптева

сегодня, 14:30
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Ксюша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
ответить

нонка

сегодня, 14:03
Мне вручили двойной реалистик
ответить

Барабас-Карабас

сегодня, 13:30
все шалавы ! в топку. Пиши исчё для дрочеров прыщавых.
ответить

Еще в рубрике

В праздничный день в Липецкой области снег и до 0 градусов
#оттепель
В праздничный день в Липецкой области снег и до 0 градусов

10 минут назад

Общество
Главные развязки Липецка увязли в пробках
#пробки #затор
8
Главные развязки Липецка увязли в пробках

сегодня, 15:37

Общество
Липецкая область оказалась на дне энергорейтинга
#энергетика #рейтинг
3
Липецкая область оказалась на дне энергорейтинга

сегодня, 15:24

Общество
Липецкие таксисты уже включили «праздничный» тариф
#тариф #такси
13
Липецкие таксисты уже включили «праздничный» тариф

сегодня, 14:49

Общество
Менять маршруты общественного транспорта из-за ремонта Петровского моста начнут уже 12 марта
#транспорт #Петровский мост
8
Менять маршруты общественного транспорта из-за ремонта Петровского моста начнут уже 12 марта

сегодня, 14:32

Общество
В Липецкой области упали цены на лекарства
#лекарства #цена
6
В Липецкой области упали цены на лекарства

сегодня, 14:28

Общество