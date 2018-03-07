Инспекторы ГИБДД поздравили женщин-водителей

И вручили им цветы с подарками.

Сегодня в Липецке на площади Мира прошел рейд ГИБДД – в этот раз автоинспекторы особое внимание уделяли женщинам за рулем.

Как только инспектор видел автомобиль с женщиной-водителем, немедленно его останавливал и просил предъявить документы. Убедившись, что с ними все в порядке, тут же дарил цветы и сувениры, поздравляя с международным женским днем. Женщины удивлялись, а потом расплывались в улыбке. Некоторые признавались, что редко попадают в поле зрения инспекторов, поэтому такой повод для остановки был особенно приятным.

Не обошлось без сюрпризов. Бдительный водитель мужчина увидел, что среди полицейских в праздничной акции участвует старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова. Мужское сердце не могло оставить ее без внимания, поэтому спустя несколько минут женщине-инспектору от благодарного водителя был презентован тортик.

- Нет ли здесь коррупционной составляющей, - тут же пошутили коллеги мужчины.

Но всем было понятно, что это просто благодарность женщине, которая в преддверии праздника продолжает трудиться, а на следующий день после праздника заступит на дежурство. К тому же за столько лет проведения акции, водители впервые разглядели за капитанскими погонами простую женщину.

- В этот весенний день хочется поздравить женщин за рулем с международным праздником, - рассказал заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по Липецкой области Игорь Тиньков. – Пожелать им тепла, уюта, мира, любви и, конечно же, соблюдения правил дорожного движения, быть примером для других водителей.











