Липецким бизнесменам грозит опасность?

28 февраля в гостинице «Липецк» прошел первый бизнес-форум о безопасности предпринимателей и первых лиц компании под названием «Бронежилет бизнеса 2018», организованный группой юридических компаний «Соколов и Партнеры». В мероприятии приняли участие 100 предпринимателей, а также представители судебной системы и общественных организаций.

Форум был открытым, каждый желающий мог принять участие и подготовить свой бизнес к защите от «налоговой атаки», рейдерского захвата, субсидиарной ответственности и уголовного преследования.

Директор компании «Соколов и Партнеры» Дмитрий Соколов рассказал, как избежать внеплановых налоговых проверок и что делать, если налоговая все же пришла.

«Каждому предпринимателю необходимо знать, что налоговая проводит анализ организации до того, как назначить выездную проверку. Это называется «предпроверочный анализ» - отмечает Дмитрий Соколов,- поэтому мы рекомендуем заранее готовиться к проверке. Руководитель должен знать, какие требования может предъявить проверяющий, а какие будут неправомерными. Ну и конечно, наилучшим образом эту угрозу предупредить, так как если налоговая пришла к вам, то вы уже на 50% проиграли».

В Липецке впервые прозвучала информация об актуальности такой проблемы в регионе, как рейдерство. Старший юрист компании «Соколов и Партнеры» Артем Шелудько поделился статистикой из своей практики о захватах бизнеса и раскрыл несколько схем рейдеров, чтобы предприниматели поняли свои «черные дыры» и смогли защитить свой бизнес.

Судья Арбитражного суда Липецкой области Тетерева Ирина Владимировна рассказала предпринимателям о субсидиарной ответственности. «Каждый руководитель рискует ответить своим имуществом за долги его организации»- отмечает Ирина Владимировна. Судья также ответила на вопросы представителей бизнес-сообщества региона, касающихся налоговых споров, банкротства предприятий и грядущих изменений в судебной системе РФ.

Адвокат Екатерина Малахова рассказала об экономических преступлениях нашего региона и разъяснила, как вести себя при обыске, осмотрах, а также что делать при незаконном уголовном преследовании. «По статистике, уголовным рискам подвергаются 1 из 50 представителей бизнес-сообщества»- отмечает адвокат Малахова.

В заключении Роман Масленников, гуру «взрывного» пиара, рассказал о том, как предприниматели могут обезопасить свой бизнес лишь тем, что осветят нападки на организацию в прессе.

Бизнесу в современных реалиях всё сложнее удержаться на плаву, а руководителям – выстроить систему своей личной безопасности.

«Гайки закручиваются», поэтому чем раньше предприниматель об этом задумается и получит навыки «юридической самообороны», тем больше вероятность того, что его бизнес будет развиваться благополучно на благо родного региона или даже страны»- отмечает в заключение организатор форума Дмитрий Соколов.



«Соколов и Партнеры» - единственная липецкая компания, вошедшая в рейтинг лучших юридических фирм страны «Право 300» в 2017 году. Юристы компании осуществляют защиту бизнеса в судах Липецка, Воронежа, Москвы и других городах ЦФО.

В ближайшее время юридической фирмой будет организован еще ряд мероприятий для бизнесменов и руководителей:

23 марта - «Вся правда о майнинге в России» (семинар)

30 марта – «К кому приходит налоговая? Группы риска, способы защиты» (бизнес-завтрак)

12 апреля – «Безопасность при заключении сделки (преддоговорные и договорные отношения)» (семинар)

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"PR"

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